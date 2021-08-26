Великобритания позволит эвакуировать из Афганистана 200 котов и собак

Требование бывшего морского пехотинца Пола "Пэна" Фартинга эвакуировать животных вызвало очень противоречивые оценки, так как быстро приближается крайний срок эвакуации США - 31 августа, и Афганистан отчаянно пытаются покинуть тысячи человек, которые после возвращения талибов к власти боятся за свои жизни.

Фартинг, прибывший в Афганистан в составе военного контингента Великобритании, закончив службу, основал в Кабуле приют для животных Nowzad, в котором дал приют котам, собакам и ослам.

Он по-прежнему остается в Кабуле и при помощи краудфандинга арендовал самолет для эвакуации работников своего приюта, членов их семей и примерно 200 котов и собак.

Ранее Уоллес высказывался, что было бы неправильно давать преимущество домашним животным, а не людям, однако в среду министр сообщил в Twitter, что разрешил начать проверку афганских работников Фартинга для пропуска в аэропорт.

После этого, "если он (Фартинг) прибудет со своими животными, мы постараемся найти интервал для его самолета", - добавил Уоллес.

Он отметил, что главная проблема - выдержать ход эвакуации, а не вместительность самолета.

Уоллес указал, что Фартинг и его персонал, которому были выданы британские визы, если не брать с собой животных, могут вылететь и самолетом Королевских воздушных сил.

Еще во вторник Уоллес телеканалу Sky News заявил, что самолет Фартинга заблокирует аэродром, стоя там пустым, пока чиновники проверяют людей в длинной очереди.

Он добавил, что не даст преимущества спасенным им животным над отчаявшимися мужчинами, женщинами и детьми.

Однако Фартинг все-таки начал кампанию по спасению животных, которую поддержали и некоторые знаменитости.

Кампании по защите животных за рубежом традиционно поддерживают и британские таблоиды.