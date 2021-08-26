Видео ⟩ ReTV: В здании Илукстского монастыря хранятся мешки с человеческими останками.

Некоторое время назад муниципальный совет нанял археолога-любителя, который начал раскопки, с целью отыскать фундамент разрушенного здания церкви Илуксте . Позже процесс остановился, а останки сложили в мешки и оставили в здании монастыря. Закон гласит, что при обнаружении человеческих останков, необходимо сообщить об этом, но Илукстский краевой совет этого не сделал. Таким образом, кости людей, живших, возможно, в 17-18 веках, до сих пор не захоронены.

Илуксте стал важным центром иезуитизма в 17 веке, когда местный дворянин Бертулис Зибергс укрыл изгнанных из Риги иезуитов, совершавших рекатолизацию по обе стороны Даугавы. Они основали школу и гимназию в Илуксте, а также построили здание монастыря, а между 1754 и 1769 годами - церковь с двумя высокими башнями, которая в то время была одной из крупнейших в странах Балтии.