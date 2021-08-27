Видео ⟩ Пуятс: белорусские пограничники стали серьезнее вооружаться

По словам Гунтиса Пуятса, на латвийской стороне границы с Беларусью группы беженцев не проживают. Он утверждает, что некоторые из беженцев вернулись сами, а некоторым помогли вернуться в Беларусь.

"Я бы сказал, что сейчас на границе никто не живет. По крайней мере, на латвийской стороне границы. Пограничная служба приняла меры в соответствии с положениями чрезвычайной ситуации, призвала их вернуться в Беларусь или помогла вернуться тем людям, у которых нет законных оснований оставаться в Латвии. В настоящее время мы не видим, чтобы кто-либо оставался близко от границы на белорусской стороне, но ситуация меняется, возможно, что некоторые группы в настоящее время направляют непосредственно к линии латвийско-белорусской границы", - сказал Пуятс.

Пуятс отметил, что на границе размещены люди и звучат аудиоматериалы, в которых мигрантов призывают не нарушать закон и не пересекать границу с Латвией. Возвращение групп беженцев на территорию Беларуси свидетельствует не об изменении позиции этой страны, а скорее о том, что пограничники соседнего государства этого не заметили. Пуятс признал, что беженцы снова попытаются пересечь границу, так как несколько групп уже были возвращены в Беларусь.

Гунтис Пуятс признает, что белорусская пограничная служба больше не работает каждый день, теперь она серьезно вооружена - в том числе автоматами и снайперскими винтовками. Риск обострения ситуации на границе велик, Беларусь явно и дальше будет пытаться давить на Латвию и ЕС потоком беженцев.

"Риски очень высоки, и мы видим, что белорусская пограничная служба работает не каждый день, они вооружены серьезным вооружением - пулеметами, снайперскими винтовками. Следовательно, сигнал, посылаемый Европейскому союзу, странам НАТО, является очень угрожающим", - заявил Пуятс.

Видео: Обращение главы Государственной пограничной службы Гунтиса Пуятса в программе ReTV Aklā zona на латышском языке

"В такой ситуации на границе есть определенные риски, но сомневаюсь, что это оружие может быть использовано против беженцев, поскольку это не в интересах режима Лукашенко", - прокомментировал директор Центра стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс.

"В принципе, Лукашенко - отчаянный человек. Эти шаги указывают на человека, которому нечего терять на международной арене и который ищет способ остаться у власти. Я думаю, что его цель - получить некий рычаг влияния на ЕС, чтобы найти тему для торговли, как в ослаблении режима санкций, так и в его легитимации. Сомневаюсь, что у него более амбициозные цели. Его способность руководить Минском связана с интересами России и Москвы, что является еще одним фактором, и здесь можно ожидать, что Россия также может иметь собственную оценку ситуации. Но я не думаю, что это относится к эскалации военной ситуации", - продолжает Сартс.