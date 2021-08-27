Фото ⟩ "Должно быть стыдно пытаться навязать подобное рижанам": Стакис критикует ремонт мостика у Оперы

Галерея: Мост у Латвийской национальной оперы

"Я лично посмотрел на "ремонт" Оперного мостика. Должно быть очень стыдно пытаться навязать подобное рижанам.

Строители не только не получат денег, но и приведут объект в порядок за свой счет.

Спасибо Управлению дорожного движения Рижской думы, которое не приняло это "решение", - написал мэр Риги в своем микроблоге Twitter, добавив, что будет внимательно следить за работами до их завершения.

Klātienē apskatīju Operas tiltiņa "remontu". Jābūt lielai nekaunībai, lai ko tādu mēģinātu iesmērēt rīdziniekiem. Būvnieks ne tikai nesaņems samaksu, bet par saviem līdzekļiem sakārtos objektu. Paldies @rdsvc, kas nepieņēma šo “risinājumu”. Rūpīgi sekošu līdzi darbu izpildei. pic.twitter.com/7oczI51DD5 — Mārtiņš Staķis (@MStakis) August 27, 2021

В соцсетях жители выразили обеспокоенность плохим качеством асфальтирования моста через Рижский канал возле Латвийской национальной оперы.

Марис Калейс, стартовавший на выборах в Рижскую думу от списка "Для развития/За!"/"Прогрессивные", указал в Twitter, что Оперный мост был заасфальтирован тяп-ляп.

Некоторые писали, что все это просто потому, что асфальт свежий, а когда он сожмется и станет светлее, то уже не будет выглядеть так ужасно.

Как отмечает агентство LETA, новое покрытие действительно выглядит нанесенным небрежно, оно неровное. Местами накладывается на тротуар парковой дорожки, а также закрывает часть кирпичного ограждения моста.

Переход с тротуара на асфальт тоже неровный.

Как выяснило агентство LETA в Рижской думе, работы на мосту еще не завершены и не приняты. Но ответственность за их качество несет компания.

Работы выполнила компания Rīgas tilti, их ориентировочная стоимость - 3785 евро.

Завершение работ в настоящее время невозможно предсказать из-за погодных условий.

Uz Operas tiltiņa asfalts uzklāts ķap-ļap šķībi, greizi.

Speciālisti zina labāk - gan jau viss pēc gost-iem… pic.twitter.com/S7OLtAvp5t — Māris Kalējs (@mariskalejs) August 25, 2021

"Асфальт возле Оперного моста нанесен тяп-ляп, криво. Специалистам виднее - все же по ГОСТам..." - пишет пользователь Twitter.

Vai tiešām nebija iespējams labāku asfaltu izlikt uz tilta (uzlikts pāris dienas atpakaļ)? Vismaz vienmērīgi. Manuprāt, tik minimālu prasību varētu realizēt Izskatās drausmīgi! @RigasDome pic.twitter.com/RAfSoGahyw — Viktorija Soņeca (@SonecaViktorija) August 22, 2021

"Неужели нельзя было на мосту выложить асфальт получше (уложен несколько дней назад)? По крайней мере равномерно. На мой взгляд, такое минимальное требование можно было соблюсти. Выглядит ужасно!" - дополняет пользователь с ником @SonecaViktorija.

Ļoti līdzīgs mākslas darbs tagad ir uz ietves P.Brieža ielā. — Ar Kājām Uz Mājām 🏳️‍🌈 (@UzKajam) August 25, 2021

"Очень похожее произведение искусства сейчас имеется на тротуаре на улице П. Бриежа", - пишет @UzKajam.

Njā… Agrāk pat labāk izskatījās, manuprāt. — Ivans Nikonovs (@IvansNikonovs) August 25, 2021

"Мда... Раньше выглядело лучше, на мой взгляд", - отмечает уже другой пользователь.

Šausmīgs skats! Pati savām acīm redzēju. — Jolanta Dreimane (@jolantadreimane) August 26, 2021