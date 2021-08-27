Фото ⟩ "Должно быть стыдно пытаться навязать подобное рижанам": Стакис критикует ремонт мостика у Оперы

Галерея: Мост у Латвийской национальной оперы
"Я лично посмотрел на "ремонт" Оперного мостика. Должно быть очень стыдно пытаться навязать подобное рижанам.
Строители не только не получат денег, но и приведут объект в порядок за свой счет.
Спасибо Управлению дорожного движения Рижской думы, которое не приняло это "решение", - написал мэр Риги в своем микроблоге Twitter, добавив, что будет внимательно следить за работами до их завершения.
В соцсетях жители выразили обеспокоенность плохим качеством асфальтирования моста через Рижский канал возле Латвийской национальной оперы.
Марис Калейс, стартовавший на выборах в Рижскую думу от списка "Для развития/За!"/"Прогрессивные", указал в Twitter, что Оперный мост был заасфальтирован тяп-ляп.
Некоторые писали, что все это просто потому, что асфальт свежий, а когда он сожмется и станет светлее, то уже не будет выглядеть так ужасно.
Как отмечает агентство LETA, новое покрытие действительно выглядит нанесенным небрежно, оно неровное. Местами накладывается на тротуар парковой дорожки, а также закрывает часть кирпичного ограждения моста.
Переход с тротуара на асфальт тоже неровный.
Как выяснило агентство LETA в Рижской думе, работы на мосту еще не завершены и не приняты. Но ответственность за их качество несет компания.
Работы выполнила компания Rīgas tilti, их ориентировочная стоимость - 3785 евро.
Завершение работ в настоящее время невозможно предсказать из-за погодных условий.
"Асфальт возле Оперного моста нанесен тяп-ляп, криво. Специалистам виднее - все же по ГОСТам..." - пишет пользователь Twitter.
"Неужели нельзя было на мосту выложить асфальт получше (уложен несколько дней назад)? По крайней мере равномерно. На мой взгляд, такое минимальное требование можно было соблюсти. Выглядит ужасно!" - дополняет пользователь с ником @SonecaViktorija.
"Очень похожее произведение искусства сейчас имеется на тротуаре на улице П. Бриежа", - пишет @UzKajam.
"Мда... Раньше выглядело лучше, на мой взгляд", - отмечает уже другой пользователь.
"Ужасный вид! Видела своими глазами", - пишет @jolantadreimane.