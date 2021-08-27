"Ты задерживаешь меня, но делаешь это без уважения". Как живет байкерша с сигаретой с известного фото?

Яну задержали 20 сентября. После воскресного марша она шла на остановку возле Академии наук. Только закурила, как подбежали омоновцы и схватили под руки. Было обидно, девушка понимала, что эта сигарета может стать последней на ближайшие дни.

ФОТО: Коллаж Наша Нiва

Ночь она провела в жодинском изоляторе. На следующий день был суд. Яне выписали штраф в пять базовых за участие в несанкционированной акции. По второй статье (неповиновение милиции) ее оправдали.

После ее фото разлетелись по пабликам, девушке много писали. В том числе ребята, которые хотели бы познакомиться.

"Но я не была заинтересована. Человеку нравится картинка, а по ней вообще не понятно, кто я и что из себя представляю. Да, это забавно было, но я скептически относилась", - говорит Яна о подкатах.

С оплатой штрафа девушка не спешила. Перечислила деньги в последний день, когда ехала с похорон бабушки. Подумала, что лучше перестраховаться, чтобы после не было проблем. Суд ей до сих пор сбрасывал постановление по вайберу, поэтому она также прислала им фото квитанции в мессенджер. А в начале ноября с ее двух карточек неожиданно списали деньги - якобы за неуплату штрафа.

"Мне дали номер моей судебной исполнительницы. "Нам из суда никто не сообщил, что у вас оплачено", - оправдывалась она. Причем сообщение, что против меня завели исполнительное производство, пришло на почту только дня через три. Его отправили в тот же день, когда списали деньги. Где-то через дней 10 их вернули".

В декабре Яна уехала в Польшу.

"Такая тенденция была - марши пошли на спад. Если сначала я на что-то надеялась, то посмотрев на все, не была уверена, что смогу оставаться в безопасности, поэтому решила уехать", - объясняет девушка.

Она подала документы на получение международной защиты (это может быть или статус беженца, и дополнительная защита), пока дело рассматривают.

Яна удивлена, что ее иногда узнают на улицах Варшавы.

"Ведь, во-первых, это другая страна, во-вторых - я изменила цвет волос. Не было даже приближенного к той фотографии образа. Я беседовала на улице с фотографом, и тут ко мне подходит молодой человек: "Так это же вы! Можно сфотографироваться?".

В Минске девушка отучилась в колледже при лингвистическом университете, потом в самом университете - на преподавателя английского языка. В Польше планирует снова стать студенткой.

"Сейчас жду решения насчет зачисления на программу Калиновского. Хочу поступать на журналистику в Ягеллонский университет.

Плюс недавно мое основное хобби приехало - удалось пригнать мотоцикл из Минска в Варшаву. Я очень счастлива, наконец со мной кусочек дома, моей жизни. Я не интересуюсь гонками. Мне больше нравится сам процесс перемещения из точки А в точку В, впечатления от поездки. А лететь куда-то на непонятных скоростях - не обо мне".

На мотоцикле Яна ездит третий год. Любила путешествовать на нем по Беларуси - заезжала в Крево, Гольшанский замок. Когда такое путешествие по родине случится в следующий раз, она не знает.