Ципуле: Очная учеба в школах не будет продолжаться весь год

В интервью передаче LTV Rīta panorāma она прогнозировала, что в определенный момент будет необходимо перейти на дистанционное обучение, поскольку, судя по опыту других стран, осенью нам предстоят новые вызовы.

"Мы серьезно готовимся к увеличению количества госпитализаций среди детей,

как и в других странах. Мы также ведем переговоры с Детской клинической университетской больницей для разработки алгоритмов оценки необходимости госпитализации детей и передачи этих алгоритмов в региональные больницы, чтобы там могли работать максимально в рамках единой системы", - добавила Ципуле.