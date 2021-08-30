Ципуле: Очная учеба в школах не будет продолжаться весь год

В интервью передаче LTV Rīta panorāma она прогнозировала, что в определенный момент будет необходимо перейти на дистанционное обучение, поскольку, судя по опыту других стран, осенью нам предстоят новые вызовы.
"Мы серьезно готовимся к увеличению количества госпитализаций среди детей,
как и в других странах. Мы также ведем переговоры с Детской клинической университетской больницей для разработки алгоритмов оценки необходимости госпитализации детей и передачи этих алгоритмов в региональные больницы, чтобы там могли работать максимально в рамках единой системы", - добавила Ципуле.
По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, 33% случаев коронавируса, зафиксированных в субботу, 28 августа, выявлены у молодых людей до 19 лет.