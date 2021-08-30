Пн, 30.08.2021
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Артур Терешкович, автор инициативы на Manabalss.lv

Ципуле: Очная учеба в школах не будет продолжаться весь год

Директор NMPD Лиене Ципуле ФОТО: Zane Bitere/LETA

Прогнозируя, что при возобновлении очного обучения от коронавируса больше всего пострадают дети, глава Службы неотложной медицинской помощи Латвии (NMPD) Лиене Ципуле выразила сомнения в том, что очная учеба будет продолжаться целый год.

В интервью передаче LTV Rīta panorāma она прогнозировала, что в определенный момент будет необходимо перейти на дистанционное обучение, поскольку, судя по опыту других стран, осенью нам предстоят новые вызовы.

"Мы серьезно готовимся к увеличению количества госпитализаций среди детей,

как и в других странах. Мы также ведем переговоры с Детской клинической университетской больницей для разработки алгоритмов оценки необходимости госпитализации детей и передачи этих алгоритмов в региональные больницы, чтобы там могли работать максимально в рамках единой системы", - добавила Ципуле.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, 33% случаев коронавируса, зафиксированных в субботу, 28 августа, выявлены у молодых людей до 19 лет.


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