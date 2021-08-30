В Латвии выросла средняя брутто-зарплата. В каких сферах?

В том числе в частном секторе средняя брутто-зарплата во втором квартале 2021 года увеличилась на 9%, достигнув 1215 евро, а в государственном секторе увеличилась на 13,4%, достигнув 1291 евро.

В секторе государственного управления, который включает государственные учреждения и самоуправления, Государственное агентство социального страхования, а также контролируемые и финансируемые государством и самоуправлениями компании, средняя валовая брутто-зарплата во втором квартале этого года составила 1268 евро, на 14,8% больше по сравнению с 2020 годом.

Зарплата за час

В свою очередь, заработная плата за час работы до налогов во втором квартале этого года увеличилась на 4,6% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года - с 8,2 до 8,57 евро.

Во втором квартале 2021 года по сравнению с первым кварталом этого года среднемесячная брутто-зарплата выросла на 2,6%, а почасовая оплата - на 8,4%.

Средняя нетто-зарплата во втором квартале этого года в Латвии составила 914 евро или 73,9% от брутто-зарплаты. За год она увеличилась на 10,4%. Реальный прирост нетто-зарплаты с учетом роста потребительских цен составил 7,9%.

В каких сферах?

Во втором квартале 2021 года в семи отраслях среднемесячная брутто-заработная плата за полную занятость была выше, чем в среднем по стране - в финансовом и страховом секторе (2258 евро), в сфере информационных и коммуникационных услуг (1955 евро), энергетики (1644 евро), медицинских и социальных услуг (1564 евро), государственного управления (1444 евро), профессиональных, научных и технических услуг (1400 евро), а также в добывающей промышленности и разработке карьеров (1319 евро).

За год быстрее всего выросла средняя заработная плата в сфере здравоохранения и социального обеспечения - с 1158 до 1564 евро, или на 35,1%, в образовании - на 12,4% и в торговле - на 11,7%.

Самая низкая средняя заработная плата во втором квартале 2021 года была в секторе услуг по размещению и питанию (738 евро), в секторе других услуг (956 евро) и в сфере искусства, развлечений и отдыха (982 евро).