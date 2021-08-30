На реконструкцию здания Сейма планируют потратить 34 млн евро

Минфин внес на рассмотрение правительства проект распоряжения о перераспределении средств, чтобы уже в этом году можно было подготовиться к реконструкции здания Сейма, которую планируется завершить в 2027 году.

Президиум Сейма принял решение провести комплексную реконструкцию, реставрацию и обустройство здания Сейма по адресу: улица Екаба, 11, Рига, поэтому правительству нужно будет принять решение о передаче этого имущества Минфину в лице ГАО Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ).

Из информации Минфина следует, что в 2022 году планируется разработать технический проект строительных работ и провести предпроектные изыскания, а строительные работы в здании Сейма планируется начать в 2023 году.

В бюджете Министерства финансов на реконструкцию и реставрацию здания Сейма до 2027 года планируется выделить 34 083 692 евро, включая налог на добавленную стоимость. Из этой суммы в этом году планируется использовать 88 471 евро, 1 102 411 евро в 2022 году, 7 257 981 евро в 2023 году, 4 849 008 евро в 2024 году, 6 458 050 евро в 2025 году, 7 994 492 евро в 2026 году и 6 333 279 евро в 2027 году

По ориентировочной оценке, из общей суммы 29,54 млн евро планируется направить на строительные работы, на разработку проекта строительства - 1,58 млн евро, административные расходы - 1,06 млн евро, на надзор за строительством - 793 155 евро, авторский надзор за строительством - 396 638 евро, прочие строительные расходы составят 363 000 евро, экспертиза строительного проекта обойдется в 211 508 евро, а предпроектные исследования - в 132 253 евро.

В Минфине добавили, что в общие расходы не включены затраты на перенос работы парламента во временные помещения. Пока не известно, о какие помещениях идет речь.