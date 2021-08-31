В США за месяц от Covid-19 умер уже третий радиожурналист-антипрививочник

Бернье скончался в воскресенье, сообщила его радиостанция. Ему было 65 лет.

"С глубокой скорбью радио WNDB и предприятие Southern Stone Communications сообщает об уходе Марка Бернье, который информировал и развлекал зрителей 30 лет", - сообщила WNDB.

Бернье, называвший себя Мистером Антивакс, заболел три недели назад.

Журналист утверждал, что правительство США, настаивая, чтобы люди вакцинировались, "ведет себя как нацисты".

Среди консервативных американских радиожурналистов, активно выступающих против вакцинации, Бернье уже третий, скончавшийся от Covid-19 в течение месяца.

21 августа умер 61-летний консервативный радиожурналист из штата Теннесси Фил Валентайн, который насмехался над вакцинами от Covid-19, но сменил тон, когда сам заболел Covid-19.

Он боролся с болезнью на протяжении месяца.

6 августа скончался бывший комментатор телеканала Newsmax и левый радиожурналист Дик Фаррелл, он бы известен как отрицатель коронавируса и противник вакцинации.

Журналист из Южной Флориды умер в возрасте 65 лет в результате вызванных Covid-19 проблем со здоровьем.

Во время своих передач он призывал слушателей не вакцинироваться и весь коронавирусный кризис называл "мошеннической эпидемией".

Когда они заболели сами, Фаррелл и Валентайн побуждали друзей и сторонников вакцинироваться и выражали сожаление, что не сделали это сами.

Бернье, говоря с гостем в студии спустя неделю после того, как в декабре для экстренного использования была утверждена вакцина Pfizer, выступал категорически после нее, впрочем, не известно, о чем он думал перед смертью.