Член совета Банка Латвии: экономика начинает приспосабливаться к пандемии
Экономика начинает адаптироваться к пандемии Covid-19, заявил во вторник в интервью Латвийскому радио член совета Банка Латвии Андрис Вилкс.
Экономика начинает адаптироваться к пандемии Covid-19, заявил во вторник в интервью Латвийскому радио член совета Банка Латвии Андрис Вилкс.
Он добавил, что в Латвии процесс приспособления экономики был относительно успешным по сравнению с другими странами.
При этом Вилкс подчеркнул, что остается еще много неизвестного. "В целом много неизвестного, и очень сложно прогнозировать будущее. Очевидно, прогнозы будут меняться каждые несколько месяцев.
- сказал член совета Банка Латвии.
Вилкс подчеркнул, что еще несколько лет будет актуальна новая экономическая модель, когда многие работают удаленно, люди меньше собираются и меньше путешествуют. "Эта экономическая модель может оставаться в силе не только предстоящей зимой, но и позже", - сказал он.
Член совета Банка Латвии также отметил, что экономический рост в Латвии в этом году относительно хороший, и относительно хороший рост ожидается также и в следующем году. Банк Латвии пересмотрит свои прогнозы осенью, но в этом году экономический рост явно превысит 3%.
"Инфляция не должна быть очень устойчивой - она может быть выше, чем ожидалось, в течение нескольких кварталов, но на данный момент нет сигналов, что это может продлиться несколько лет. Для этого нет реальной основы", - сказал он.