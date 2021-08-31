Член совета Банка Латвии: экономика начинает приспосабливаться к пандемии

Он добавил, что в Латвии процесс приспособления экономики был относительно успешным по сравнению с другими странами.

При этом Вилкс подчеркнул, что остается еще много неизвестного. "В целом много неизвестного, и очень сложно прогнозировать будущее. Очевидно, прогнозы будут меняться каждые несколько месяцев.

Нужно быть готовыми к разным поворотам и понимать, что с пандемией придется уживаться не один год, а несколько лет",

- сказал член совета Банка Латвии.

Вилкс подчеркнул, что еще несколько лет будет актуальна новая экономическая модель, когда многие работают удаленно, люди меньше собираются и меньше путешествуют. "Эта экономическая модель может оставаться в силе не только предстоящей зимой, но и позже", - сказал он.

Член совета Банка Латвии также отметил, что экономический рост в Латвии в этом году относительно хороший, и относительно хороший рост ожидается также и в следующем году. Банк Латвии пересмотрит свои прогнозы осенью, но в этом году экономический рост явно превысит 3%.

Вилкс также отметил, что самым большим неизвестным на данный момент является инфляция - она может быть выше и устойчивее не только в Латвии, но и во всем мире, но недолго.