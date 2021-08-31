Вт, 31.08.2021
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Член совета Банка Латвии: экономика начинает приспосабливаться к пандемии

Андрис Вилкс ФОТО: Ieva Lūka/LETA

Экономика начинает адаптироваться к пандемии Covid-19, заявил во вторник в интервью Латвийскому радио член совета Банка Латвии Андрис Вилкс.

Он добавил, что в Латвии процесс приспособления экономики был относительно успешным по сравнению с другими странами.

При этом Вилкс подчеркнул, что остается еще много неизвестного. "В целом много неизвестного, и очень сложно прогнозировать будущее. Очевидно, прогнозы будут меняться каждые несколько месяцев.

Нужно быть готовыми к разным поворотам и понимать, что с пандемией придется уживаться не один год, а несколько лет",

- сказал член совета Банка Латвии.

Вилкс подчеркнул, что еще несколько лет будет актуальна новая экономическая модель, когда многие работают удаленно, люди меньше собираются и меньше путешествуют. "Эта экономическая модель может оставаться в силе не только предстоящей зимой, но и позже", - сказал он.

Член совета Банка Латвии также отметил, что экономический рост в Латвии в этом году относительно хороший, и относительно хороший рост ожидается также и в следующем году. Банк Латвии пересмотрит свои прогнозы осенью, но в этом году экономический рост явно превысит 3%.

Вилкс также отметил, что самым большим неизвестным на данный момент является инфляция - она может быть выше и устойчивее не только в Латвии, но и во всем мире, но недолго.

"Инфляция не должна быть очень устойчивой - она может быть выше, чем ожидалось, в течение нескольких кварталов, но на данный момент нет сигналов, что это может продлиться несколько лет. Для этого нет реальной основы", - сказал он.


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