Скидки и накапливание пунктов: Domina Shopping вводит оцифрованную карту клиента

Новая цифровая карта клиента то есть приложение DO Shopping уже доступно для загрузки на платформах App Store и Google Play. Его пользователи получат скидки до 15% и специальные предложения в более чем 170 магазинах, кафе и сервисных центрах Domina Shopping, в том числе вскоре и в новой развлекательной зоне.

В приложение встроена среди покупателей популярная функция – накапливание пунктов за покупки (1% от суммы каждой покупки).

Как и раньше, пункты будут начисляться в два периода: с августа по декабрь и с февраля по июнь, а в январе и июле накопленные пункты будут обмениваться на подарочные карты Domina Shopping.

В дальнейшем пользователи нового приложения смогут направить накопленные в нем пункты на благотворительные цели, поддержав инициативу Фонда Детской больницы "Помоги наполнить коробки для смелости Детской больницы!". Ее задача - помочь пациентам всех возрастов в Детской больнице преодолеть страх перед обследованием или процедурами, получив небольшой подарок в качестве поощрения.

"В коробке для смелости находятся различные игрушки и аксессуары, из которых пациент за бесстрашно пройденную манипуляцию или обследование может выбрать себе какой-то предмет. Важно мотивировать детей героически проходить необходимые процедуры, и на своем опыте мы видим, что небольшая награда за смелость действительно помогает не только в конкретной ситуации, но и в долгосрочной перспективе улучшает результаты лечения. Иногда сам по себе визит в больницу – это уже большая смелость. Возможно, что, посетив больницу в другой раз, пациент, вспоминая предыдущий положительный опыт, больше не будет чувствовать страх, уменьшится стресс для него самого и его родителей", – говорит руководитель проектов по опыту пациентов отдела опыта пациентов и управления клиентами Детской клинической университетской больницы Аустра Страуме.

Если владельцы цифровых карт отметят в приложении, что они хотят пожертвовать накопленные пункты на благотворительность, для их удобства формальности, связанные с пожертвованием, возьмет на себя торговый центр Domina Shopping.