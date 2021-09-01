Кариньш: прямой военной угрозы на латвийско-белорусской границе нет

Он охарактеризовал ситуацию на границе как гибридную угрозу для Латвии, которую создает соседняя страна, используя граждан третьих стран.

Как сообщалось, в связи с ростом потока нелегальных мигрантов с 11 августа в приграничной зоне с Беларусью введена чрезвычайная ситуация.