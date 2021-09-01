Ср, 1.09.2021
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Кариньш: прямой военной угрозы на латвийско-белорусской границе нет

Иллюстративное фото ФОТО: Evija Trifanova/LETA

На латвийско-белорусской границе есть напряженность, но прямой военной угрозы нет, заявил на телеканале TV3 премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Он охарактеризовал ситуацию на границе как гибридную угрозу для Латвии, которую создает соседняя страна, используя граждан третьих стран.

Как сообщалось, в связи с ростом потока нелегальных мигрантов с 11 августа в приграничной зоне с Беларусью введена чрезвычайная ситуация.

За период с 10 августа предотвращены попытки 770 человек незаконно пересечь границу.


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