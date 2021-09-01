Эстонский юрист обвинен в антигосударственной деятельности. Замешаны спецслужбы из России
Государственная прокуратура Эстонии предъявила юристу Сергею Середенко обвинение в антигосударственной деятельности, пишет Rus.Postimees.
Государственная прокуратура Эстонии предъявила юристу Сергею Середенко обвинение в антигосударственной деятельности, пишет Rus.Postimees.
"Обвинительное заключение по этому уголовному делу прокуратура направила в суд 18 августа", - сообщила Rus.ERR пресс-секретарь Государственной прокуратуры Кайри Кюнгас, не пожелав раскрывать детали обвинения прокуратуры.
"Обвинение предъявлено в связи с поддержанием отношений, направленных против Эстонской Республики", - добавила пресс-секретарь.
Не имеет возможности говорить о том, в чем конкретно обвиняют его подзащитного, и присяжный адвокат Владимир Садеков: "Могу сказать лишь то, что Сергей Середенко не признает себя виновным".
По версии обвинителей, Середенко контактировал с российскими спецслужбами.