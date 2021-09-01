Ср, 1.09.2021
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Эстонский юрист обвинен в антигосударственной деятельности. Замешаны спецслужбы из России

Сергей Середенко. ФОТО: Sergei Trofimov / Den za Dnjom

Государственная прокуратура Эстонии предъявила юристу Сергею Середенко обвинение в антигосударственной деятельности, пишет Rus.Postimees.

"Обвинительное заключение по этому уголовному делу прокуратура направила в суд 18 августа", - сообщила Rus.ERR пресс-секретарь Государственной прокуратуры Кайри Кюнгас, не пожелав раскрывать детали обвинения прокуратуры.

"Обвинение предъявлено в связи с поддержанием отношений, направленных против Эстонской Республики", - добавила пресс-секретарь.

Не имеет возможности говорить о том, в чем конкретно обвиняют его подзащитного, и присяжный адвокат Владимир Садеков: "Могу сказать лишь то, что Сергей Середенко не признает себя виновным".

По версии обвинителей, Середенко контактировал с российскими спецслужбами.


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