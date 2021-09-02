Майор украинской армии получил пять лет тюрьмы. Он застрелил бойца за видео в "Инстаграме"

"Как потом оказалось, эта ситуация в 2014 году случилась в том числе и из-за того, что бойцы фотографировались на технике, на позициях, выкладывали эти снимки в интернет, что дало врагу возможность вычислить координаты для нанесения артиллерийского удара", - пересказывает приговор суда слова Винника.
Приграничный город Амвросиевка часто попадал под артиллерийские обстрелы в ходе активной фазы боевых действий на Донбассе летом 2014 года. Во время одного из таких обстрелов контузию получил и сам Винник.
События, из-за которых в комнате Винника собрались бойцы, и заставили майора, по его показаниям, вспомнить о том обстреле.
"В этот момент что-то случилось, [Винник] услышал сильный грохот, но что именно произошло, он никак не мог понять. Он смотрел то на пистолет, то на пол, а потом развернулся и посмотрел на кровать, патроны, кобуру, снова на пистолет и себе под ноги, где уже лежал [Томашук] в большой луже крови. Винник чувствовал ужас и шок, поскольку произошло страшное событие. Осуществленный им выстрел объясняет внезапным психологическим фактором, это была рефлекторная мышечная память", - говорится в приговоре.
Дальнейшие события майор, по его словам, помнит фраментами: говорит, что его били по лицу, поливали водой, чтобы привести в сознание. Точно так же фрагментами он помнит, как его вывезли из части на военном автомобиле и передали полицейским. Окончательно пришел в себя Винник только в полицейском участке.
Пять лет
На заседании суда обвиняемый извинился перед потерпевшим - отцом погибшего солдата - и попросил не карать его сурово.
В свою очередь, потерпевший заявил, что майор не компенсировал ему моральный ущерб от гибели сына, и пообещал требовать у суда максимальное наказание для Винника - как говорится в приговоре, "чтобы тот дольше прожил".
Одним из ключевых вопросов при рассмотрении этого дела было то, осознавал ли майор Винник свои действия в момент выстрела.
В деле фигурируют две психолого-психиатрические экспертизы. Одна из них, проведенная менее чем через месяц после смерти Томашука, показала, что в момент выстрела Винник "пребывал в состоянии временного расстройства душевной деятельности (реакция "короткого замыкания")" и не мог осознавать свои действия и контролировать их.
Другая, проведенная в августе 2017 года, показала, что в момент совершения преступления Винник пребывал в состоянии выраженного эмоционального возбуждения, существенно влияющего на сознание и поведение, - "идентичного физиологическому аффекту". Однако, говорится в этой экспертизе, он все-таки мог осознавать свои действия и контролировать их.
В итоге суд постановил принять во внимание именно вторую экспертизы, ссылаясь на то, что она проходила не в амбулаторном режиме, а в результате длительного наблюдения за обвиняемым в условиях медицинского стационара.
Судили Виталия Винника именно по статье о предумышленном убийстве; она предусматривает от семи до 15 лет лишения свободы.
Тем не менее, суд принял во внимание два смягчающие обстоятельства: чистосердечное раскаяние майора и состояние, идентичное аффекту, в котором он совершил убийство. Суд приговорил майора к пяти годам лишения свободы и постановил выплатить семье погибшего солдата 150 тысяч гривен (около 4,7 тыс. евро) в качестве компенсации морального ущерба.
Представитель отца погибшего, адвокат Сергей Голубев не смог ответить на вопрос Би-би-си, что о том, будет ли этот приговор оспорен в апелляции, добавив, что решение об этом будет приниматься семьей Олега Томашука.