Майор украинской армии получил пять лет тюрьмы. Он застрелил бойца за видео в "Инстаграме"

Согласно тексту приговора, вечером 20 марта 2017 года кто-то, судя по всему, из сторонников самопровозглашенных республик Донбасса, перепубликовал эти материалы на Youtube и озаглавил их "Украинский боец-инстаблогер раскрыл положение секретных позиций ВСУ". Видео сопровождалось комментарием о том, что фото и видео якобы содержат точные геотеги расположения солдат в Авдеевке.

Уже спустя пару часов начальнику отделения связи военной части майору Виталию Виннику позвонил помощник начальника штаба и "нецензурно отругал" его за то, что бойцы выложили в интернет видео, на котором был запечатлен командный пункт, и это уже активно обсуждает в соцсетях противник.

На то время, вспоминают свидетели, сообщения и звонки с "благодарностью за сдачу позиций" получал и сам Томашук.

Майор Винник приказал бойцам построиться перед его комнатой, а затем приказал выйти из строя тех солдат, которые ехали в запечатленном на видео УАЗе.

Бойцы зашли в комнату Винника. Там он включил им на телефоне видео, которое уже разошлось по российским СМИ и живо комментировалось пользователями и читателями, и спросил у Томашука, понял ли он, что натворил.

Согласно показаниям одного свидетеля, Томашук примерно минуту пытался убедить майора, что ничего страшного не случилось, и никакой сверхсекретной информации на видео нет.

Этот же свидетель заявил, что солдаты часто выходили в город, поэтому все жители Авдеевки прекрасно знали, где именно они дислоцировались. "[Солдатам] неоднократно доводили до ведома приказы о запрете использования мобильной связи, мобильных телефонов и интернета… [Томашук] нарушил этот приказ… Ранее также случались аналогичные ситуации, и виновных военнослужащих наказывали выговором и снятием 10% премии", - пересказывает приговор его показания.

По словам других свидетелей, Томашук против обвинений Винника не возражал, а признал, что его действия - это "все равно, что государственная измена".

В любом случае, после недолгого диалога Винник взял в руку пистолет, до того лежавший у него на кровати - майор как раз занимался его чисткой, и приказал Томашуку подойти к нему на несколько шагов.

Майор перезарядил пистолет. Свидетели вспоминают, что перед смертью Томашук успел крикнуть: "Не надо, пожалуйста" и отвернуться от майора. Винник поднял руку и выстрелил Томашуку в голову. Ранение оказалось смертельным.

Версия майора

Майор Винник, по его словам, спросил у бойцов в своей комнате, знают ли, в связи с чем он собрал их - на что кто-то из них ответил, что догадывается.

Винник достал из кармана телефон, включил видео, снятое Томашуком, а параллельно - "проводил беседой об огромном риске, которому подвергают всех военнослужащих те, кто распространяет видеофайлы в интернете".