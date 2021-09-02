Фото ⟩ Торжественно открылась Большая эстрада в Межапарке

Как сообщила после открытия глава комитета по образованию, культуре и спорту Ивета Ратиника (LA), последний раз она была на эстраде во время строительных работ. Политик не надеялась, что эстрада будет такой светлой и с такой хорошей акустикой.

Она признала, что дело так называемого строительного картеля бросает тень на то, что было сделано, но Большая эстрада была и сейчас необходима, и теперь надо позаботиться о том, чтобы наполнить ее разными цветами и эмоциями.

"Очень печально, что мы портим каждый из наших символов в процессе его создания", - сказала Ратиника, подчеркнув, что будет оценена обоснованность увеличения стоимости строительных работ.

Однако в настоящее время необходимо задуматься о содержательном наполнении этого пространства.

Как сообщалось, со 2 сентября, у посетителей ежедневно будет возможность увидеть Большую эстраду, ее концертный зал и посетить выставочный зал.

Для осмотра будет открыт новый концертный зал, который в честь 100-летия хоровых дирижеров Гидо и Иманта Кокарсов 14 августа этого года был назван залом Кокарсов.

2 сентября в 12:00 также состоялась пресс-конференция, посвященная планам развития Большой эстрады Межапарка.

Общие затраты на реконструкцию сцены Большой эстрады оцениваются почти в 80 млн евро.