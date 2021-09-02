Соратницу Навального Васильеву принудительно доставили в суд

Васильева была арестована в среду в офисе "Альянса врачей" и доставлена ​​в суд, который вынес решение о мере пресечения.

По словам адвоката Васильевой Дмитрия Джулая, Васильева сама собиралась явиться в суд, поэтому ее задержание было совершенно необоснованным.

Прокуратура потребовала усиления меры пресечения в отношении Васильевой. До сих пор ей запрещали выходить из дома ночью, но прокуратура требовала, чтобы Васильеву поместили под домашний арест. Однако суд не удовлетворил это ходатайство прокуратуры.

Как сообщили в четверг, 2 сентября, адвокаты Васильевой, при задержании ей были нанесены телесные повреждения.

Только что полиция задержала председателя профсоюза Альянс врачей Анастасию Васильеву около офиса pic.twitter.com/vuglg02ESJ — Олег Степанов. Команда (@o_stepanow) September 1, 2021

Анастасия Васильева - одна из нескольких соратников Навального, против которых возбуждено так называемое санитарное дело.

"Санитарное дело" о нарушении санитарных правил по борьбе с пандемией коронавируса было возбуждено против сторонников оппозиционера Алексея Навального, призывавших россиян выйти на акцию в его поддержку. Кроме Любови Соболь и Олега Навального, по этому делу проходят экс-сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Николай Ляскин, бывший руководитель штаба Навального в Москве Олег Степанов и пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш. Дело против муниципального депутата Константина Янкаускаса прекратили.