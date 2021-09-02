Соратницу Навального Васильеву принудительно доставили в суд
Соратницу лидера российской оппозиции Алексея Навального Анастасию Васильеву в среду, 1 сентября, принудительно доставили в суд, сообщает RFE/RL.
Соратницу лидера российской оппозиции Алексея Навального Анастасию Васильеву в среду, 1 сентября, принудительно доставили в суд, сообщает RFE/RL.
Васильева была арестована в среду в офисе "Альянса врачей" и доставлена в суд, который вынес решение о мере пресечения.
По словам адвоката Васильевой Дмитрия Джулая, Васильева сама собиралась явиться в суд, поэтому ее задержание было совершенно необоснованным.
Прокуратура потребовала усиления меры пресечения в отношении Васильевой. До сих пор ей запрещали выходить из дома ночью, но прокуратура требовала, чтобы Васильеву поместили под домашний арест. Однако суд не удовлетворил это ходатайство прокуратуры.
Как сообщили в четверг, 2 сентября, адвокаты Васильевой, при задержании ей были нанесены телесные повреждения.
Только что полиция задержала председателя профсоюза Альянс врачей Анастасию Васильеву около офиса pic.twitter.com/vuglg02ESJ— Олег Степанов. Команда (@o_stepanow) September 1, 2021
Анастасия Васильева - одна из нескольких соратников Навального, против которых возбуждено так называемое санитарное дело.
"Санитарное дело" о нарушении санитарных правил по борьбе с пандемией коронавируса было возбуждено против сторонников оппозиционера Алексея Навального, призывавших россиян выйти на акцию в его поддержку. Кроме Любови Соболь и Олега Навального, по этому делу проходят экс-сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Николай Ляскин, бывший руководитель штаба Навального в Москве Олег Степанов и пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш. Дело против муниципального депутата Константина Янкаускаса прекратили.
На акцию в поддержку Алексея Навального, которая состоялась 23 января в Москве, по разным подсчетам, вышли более ста тысяч человек по всей России.