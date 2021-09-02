Чт, 2.09.2021
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Саддам Хусейн Малек, бывший солдат Афганской национальной армии

Соратницу Навального Васильеву принудительно доставили в суд

ФОТО: AFP/SCANPIX

Соратницу лидера российской оппозиции Алексея Навального Анастасию Васильеву в среду, 1 сентября, принудительно доставили в суд, сообщает RFE/RL.

Васильева была арестована в среду в офисе "Альянса врачей" и доставлена ​​в суд, который вынес решение о мере пресечения.

По словам адвоката Васильевой Дмитрия Джулая, Васильева сама собиралась явиться в суд, поэтому ее задержание было совершенно необоснованным.

Прокуратура потребовала усиления меры пресечения в отношении Васильевой. До сих пор ей запрещали выходить из дома ночью, но прокуратура требовала, чтобы Васильеву поместили под домашний арест. Однако суд не удовлетворил это ходатайство прокуратуры.

Как сообщили в четверг, 2 сентября, адвокаты Васильевой, при задержании ей были нанесены телесные повреждения.

Анастасия Васильева - одна из нескольких соратников Навального, против которых возбуждено так называемое санитарное дело.

"Санитарное дело" о нарушении санитарных правил по борьбе с пандемией коронавируса было возбуждено против сторонников оппозиционера Алексея Навального, призывавших россиян выйти на акцию в его поддержку. Кроме Любови Соболь и Олега Навального, по этому делу проходят экс-сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Николай Ляскин, бывший руководитель штаба Навального в Москве Олег Степанов и пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш. Дело против муниципального депутата Константина Янкаускаса прекратили.

На акцию в поддержку Алексея Навального, которая состоялась 23 января в Москве, по разным подсчетам, вышли более ста тысяч человек по всей России.


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