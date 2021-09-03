Левитс - пенсионерам: если вы хотите жить дольше, пожалуйста, вакцинируйтесь

Политик отметил, что вакцинация в Латвии не является и не будет обязательной, однако части профессий необходимо обеспечить, чтобы работающие в них людей не угрожали своим клиентам заражением Covid-19.
Комментируя недавние акции протеста против вакцинации, Левитс отметил, что люди таким образом высказали свое мнение, что в демократическом государстве можно делать свободно. По словам Левитса, он и большинство общества в свою очередь с этим мнением не согласны, так как выступают за вакцинацию, в которой видят выход из пандемии Covid-19.
Левитс признал, что не все решения правительства по преодолению кризиса Covid-19 были удачными, поэтому часть их отменили или откорректировали, однако президент не считает, что это является некой особой проблемой Латвии, так как сложившаяся с Covid-19 ситуация - нова для всего мира и все правительства нащупывают пути ее решения.