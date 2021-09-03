В Риге открылся офис компании Swisscom; трудоустроят около 300 специалистов

Решение о его создании связано со стратегией компании, направленной на создание одного из ведущих центров развития технологий в Европе. Планируется, что компания уже в ближайшее время инвестирует в Латвии до 20 миллионов евро и трудоустроит около 300 высококвалифицированных специалистов.

Открытый в Риге центр DevOps является вторым центром, который компания открывает за пределами Швейцарии. Открытие центра в Риге связано с долгосрочной стратегией Swisscom развиваться и за пределами Швейцарии - под эгидой компании до 2025 года планируется создать один из ведущих центров развития технологий в Европе.

В мероприятии, посвященном открытию, принимали участие мэр Риги Мартиньш Стакис, посол Швейцарии в Латвии Мартен Мишле и представитель Министерства экономики.

Представитель Swisscom и глава совета DevOps в Латвии Джон де Кейзер, рассказывая о планах развития компании, пояснил: "Открытие DevOps Center в Риге было очень взвешенным и продуманным решением нашей компании. Мы поставили перед собой стратегически амбициозные цели. В течение трех лет мы планируем инвестировать до 20 миллионов евро, а до 2025 года предполагаем обеспечить в Риге до 300 высокооплачиваемых рабочих мест, выделив 95% из них инженерам-программистам".

Отвечая на вопрос, почему в качестве офиса компания выбрала именно Z-Towers, Джон де Кайзер сказал, что бренд Swisscom хочет быть видимым, и это то, чем является Z-Towers. При этом DevOps Riga, занимая сейчас половину этажа здания, планирует расшириться в комплексе для 3-4 этажей.