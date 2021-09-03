Видео ⟩ TV3: Сеть ресторанов Tokyo City не выплатила государству более 10 миллионов евро

Сеть ресторанов Tokyo City попала в поле зрения налоговых администраторов в конце 2017 года. После попытки СГД взыскать 10 миллионов долга за зарплаты в конвертах и ​​уклонение от уплаты налогов с предприятий, руководящих Tokyo City - SIA Resto Court, SIA Restograd и SIA Stollons - они были ликвидированы в 2018 году. Вместо них были созданы SIA Tokyo City и SIA TC-11. Теперь, благодаря праву на безальтернативное взыскание долга, с этих компаний будет взыскано более 10 миллионов евро.

Ситуации, в которых предприниматели пытаются избежать выплаты налоговой задолженности через так называемые переходные компании, не редкость в повседневной жизни налоговых администраторов.

Схема проста - компании, в отношении которых СГД наложила штрафы, ликвидируются, вместо этого создаются новые компании и продолжается прежняя хозяйственная деятельность.

"Вывеска одна и та же, но время от времени меняются реквизиты и кассовые чеки. Мы, как налоговые администраторы, узнаем это, наблюдая, что происходит с возвратом налоговой задолженности. В таких ситуациях иногда действительно возникало чувство беспомощности - была компания, были долги - эту компанию, как мы говорим, сносили, место другое, делает то же самое, но никаких санкций против этого мы применить не можем", - комментирует Санта Гаранча, директор Управления по уплате налогов СГД.

"Если компания с долгами ликвидируется, а на ее месте начинает работать другая с такими же активами, мы предпринимаем те же действия в отношении новой компании с решением о безальтернативном взыскании. Это один из тех случаев, когда есть сеть, в том числе и в Риге, популярных заведений общественного питания, которые столкнулись с этим процессом", - комментирует Гаранча.

По информации Firmas.lv, совладельцем сети ресторанов и реальным бенефициаром является гражданин Российской Федерации Алексей Слюзов.