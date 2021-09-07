Вт, 7.09.2021
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Людмила Виксна, профессор Университета им. Страдиня

Часть общественного транспорта может стать привилегией только для обладателей ковид-сертификатов

ФОТО: Evija Trifanova / LETA

Максимальная заполняемость общественного транспорта увеличена до 80% вместо прежних 65%, а перевозчикам на коммерческих маршрутах и в крупных городах будет разрешено организовывать перевозки для пассажиров только с ковид-сертификатами. Это предусматривают одобренные правительством во вторник поправки к правилам о мерах эпидемиологической безопасности по ограничению распространения Covid-19.

Как указали в Минсообщения, увеличение заполняемости общественного транспорта связано с началом нового учебного года, что существенно влияет на пассажиропоток.

"Многие маршруты организованы так, чтобы своевременно доставить школьников и студентов в учебные заведения с учетом времени начала и окончания занятий. Эти маршруты востребованы именно во время учебы, и ими пользуются и учащиеся, и другие пассажиры, поэтому заполняемость транспортных средств приближается к максимально разрешенному", - пояснили в министерстве.

Кроме того, как указали в Минсообщения, количество перевозимых школьников несущественно увеличивает риск распространения Covid-19, так как к очному учебному процессу допускаются только учащиеся, которые не заражены.

Также поправки предусматривают, что на маршрутах в крупных городах, на коммерческих рейсах регионального значения и в поездах перевозчики могут организовывать перевозки для пассажиров, имеющих сертификаты о перенесенном заболевании или вакцинации от Covid-19.

На коммерческих рейсах перевозчикам будет разрешено также организовывать поездки, когда в транспортное средство допускаются только пассажиры с сертификатом о тестировании, вакцинации или перенесенном заболевании.

До сих пор требование о максимальной заполняемости должно было соблюдаться также на коммерческих рейсах. Теперь перевозчики смогут не соблюдать это требование, если в транспортное средство допускаются только пассажиры с ковид-сертификатом. Пассажиры и водитель на таких рейсах могут не пользоваться масками.

В настоящее время коммерческие рейсы выполняются на маршруте Рига-Даугавпилс, но в ближайшее время Автотранспортная дирекция планирует ввести коммерческие рейсы также в окрестностях Риги.

Что касается пассажирских перевозок поездами, поправки предусматривают, что на рейсах с билетами на пронумерованные места перевозчик может организовать в отдельных вагонах перевозку пассажиров с ковид-сертификатами.

Заказчики услуг общественного транспорта в городах государственного значения также могут устанавливать, что перевозки на административной территории самоуправления осуществляются для лиц с ковид-сертификатами.

Чтобы обеспечить по возможности равномерный поток пассажиров, заказчики услуг общественного транспорта в Даугавпилсе, Елгаве, Екабпилсе, Юрмале, Лиепае, Огре, Резекне, Риге, Валмиере и Вентспилсе смогут вводить рейсы для пассажиров только с ковид-сертификатами, в том числе о негативном результате тестирования.


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