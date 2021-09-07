Для тестирования школьников на Covid-19 испытываются "жевательные палочки"

Новый вид тестов применяет Gulbja laboratorija. Это анализ по слюне, и для получения образца человеку примерно полминуты нужно подержать во рту палочку для взятия пробы.

Как сообщил Павлютс, первоначально планировалось каждую неделю тестировать около 200 000 учащихся, но общее количество тестируемых, включая работников школ, составило 311 829 человек. С 24 августа до 5 сентября сделано 373 924 теста, что значительно больше, чем прежде, когда в среднем за неделю сдавалось 70 000 тестов.

В первую неделю тестирования с 24 августа были идентифицированы проблемы, связанные с тестированием учащихся специальных образовательных программ, пятилетних и шестилетних детей, детей на домашнем обучении для посещения кружков. Также выяснилось, что мощностей лабораторий недостаточно, в том числе и потому, что объемы тестирования оказались больше, чем планировалось.