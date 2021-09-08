Ср, 8.09.2021
Учитывая, что заболеваемость в Латвии растет, нужно понимать, что своевременная вакцинация, особенно тем, кто болен чем-то другим, может только помочь. Уга Думпис, инфектолог
Уга Думпис, инфектолог

И снова солнце! Какой будет среда?

ФОТО: Pexels

Днем в среду, 8 сентября, температура воздуха в Латвии составит +17...+22 градуса, прогнозируют синоптики.

Ожидается переменная облачность, но без осадков и умеренный западный, юго-западный ветер порывами до 8-13 метров в секунду, на севере Курземе - до 15 метров в секунду.

В столице Латвии среда будет солнечной, временами возможны облака, температура воздуха повысится до +22 градусов.


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