И снова солнце! Какой будет среда?
Днем в среду, 8 сентября, температура воздуха в Латвии составит +17...+22 градуса, прогнозируют синоптики.
Днем в среду, 8 сентября, температура воздуха в Латвии составит +17...+22 градуса, прогнозируют синоптики.
Ожидается переменная облачность, но без осадков и умеренный западный, юго-западный ветер порывами до 8-13 метров в секунду, на севере Курземе - до 15 метров в секунду.
В столице Латвии среда будет солнечной, временами возможны облака, температура воздуха повысится до +22 градусов.