Годовая инфляция в августе составила 3,7%

Средний уровень потребительских цен за 12 месяцев вырос в августе на 0,9% по сравнению с предыдущими 12 месяцами.

Что повлияло?

Наиболее существенное влияние на изменение цен в августе этого года по сравнению с июлем оказал рост цен на товары и услуги, связанные с жильем, отдыхом и культурой, транспортом, на одежду и обувь, а также снижение цен на продукты питания и безалкогольные напитки, товары для обустройства жилья.

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки за месяц снизились на 0,3%. Наиболее существенное влияние на снижение среднего уровня цен в этой группе оказало снижение цен на свежие овощи (-12%) и картофель (-10%). Цены снизились также на муку и крупы (-4,1%), кофе (-1,9%), кондитерские изделия (-1,2%), хлеб (-0,8%) и сливочное масло (-3,1%). В свою очередь выросли цены на свежие фрукты (+6,2%), подорожала свинина (+3,8%), вяленое, соленое и копченое мясо (+1,3%), творог (+5%), мороженое (+4,2%), шоколад (+3,5%), йогурт (+2,7%) фруктовые и овощные соки (+2,8%).

В группе одежды и обуви цены в августе 2021 года по сравнению с июлем выросли на 0,8%, в том числе цены на одежду - на 1,7%, а обувь подешевела на 1,6%.

Средний уровень цен на товары и услуги, связанные с жилищным сектором, вырос за месяц на 1,8%, в основном за счет повышения цен на электроэнергию. Подорожали также тепловая энергия и аренда жилья.

В группе товаров для дома цены снизились за месяц в среднем на 1,3%.

Средний уровень цен на товары и услуги, связанные с транспортом, за месяц вырос на 0,3%. Топливо подорожало на 0,6%, в том числе дизельное топливо - на 0,4%, бензин - на 0,4%, автомобильный газ - на 3,4%. Выросли цены на обслуживание и ремонт личного транспорта.

Средний уровень цен на развлекательные и культурные товары и услуги вырос за месяц на 0,6%.

В других группах потребительских товаров наиболее значительный рост цен в течение месяца наблюдался на вино, табачные изделия, услуги ресторанов и кафе, гостиничные услуги. В свою очередь снизились цены на пиво и крепкие спиртные напитки.

В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены за год выросли на 2,2%. Наиболее существенное влияние на рост среднего уровня цен в группе оказали мясо птицы (+15,7%), свежие овощи (+11,7%) и картофель (+26,9%). Также выросли цены на растительное масло (+18,9%), муку и крупы (+3,7%), свинину (+2,1%), оливковое масло (+10,5%) и рис (+10%). Подорожали йогурт (+9,2%), сыр и творог (+3,1%), молочные продукты (+3,9%), молоко (+4,2%), яйца (+3,5%). Стали дешевле свежие фрукты (-8,7%), кофе (-3,3%), хлеб (-1,4%), шоколад (-2,6%), сушеное, соленое и копченое мясо (-0,7%), а также сливочное масло (-3,5%).

Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия за год вырос на 2%, в том числе цены на табачные изделия выросли на 3,5%, на алкогольные напитки - на 1,1% в основном за счет подорожания спиртных напитков и пива.

Средний уровень цен на одежду и обувь за год увеличился на 4,7%, в том числе обувь подорожала на 11,2%, одежда - на 2,7%.

Средний уровень цен на товары и услуги, связанные с жилищным сектором, увеличился за год на 6,8%, в основном за счет повышения тарифов на природный газ на 51,3%. Подорожали электричество, теплоэнергия, услуги по обслуживанию и ремонту жилья, аренда жилья, твердое топливо, вывоз мусора, а также материалы для обслуживания и ремонта жилья.

В группе здравоохранения цены выросли за год на 2,5%. Подорожали услуги врачей-специалистов и стоматологические услуги. В то же время дешевле стала фармацевтическая продукция, в основном компенсируемые лекарства.

Цены на товары и услуги, связанные с транспортом, выросли за год на 8,8% за счет роста цен на топливо на 19,1%, в том числе дизельное топливо подорожало на 19,1%, бензин - на 18,2%, автомобильный газ - на 24,1%. Увеличился средний уровень цен на подержанные автомобили и шины, а пассажирские авиаперевозки стали дешевле.