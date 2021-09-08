Основатель Lido создал новую компанию

Как Кирсонс сообщил LЕТА, он все еще связан с Lido, а новая компания будет предлагать решения, как преодолеть кризис.

Уже в конце сентября SIA KM Properties может открыть заведение общественного питания, где посетителям будет обеспечено бесконтактное обслуживание. Более подробно о деятельности и планах новой компании Кирсонс проинформирует СМИ в конце сентября, когда предприятие начнет свою деятельность.

Согласно данным Firmas.lv, SIA KM Properties зарегистрировано 7 сентября, его основной капитал составляет 30 000 евро. Кирсонс является единственным владельцем компании и единственным членом правления. SIA KM Properties зарегистрировано по адресу Рига, ул. Кенгарага, 6А, который является юридическим адресом Lido.

Как уже сообщалось, эстонская компания Treeland, принадлежащая предприятию Mirrow Institute, в июне этого года стала крупнейшим акционером Lido, при этом Кирсонсу по-прежнему принадлежит 49% компании.

Lido было зарегистрировано в сентябре 1991 года, его основной капитал составляет 1,292 млн евро. В группу входят дочерние предприятия SIA Lido Domina, SIA Lido nekustamie īpašumi, зарегистрированные в Эстонии компании Lido Eesti, Lido Mustamae и Odil Eesti, а также зарегистрированная в Германии компания Kirsons.