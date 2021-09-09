Чт, 9.09.2021
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр

"Как работа шахтеров!" Медсестры отделений интенсивной терапии - о работе с ковид-пациентами

Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Большой проблемой в больницах в связи с наплывом пациентов с Covid-19 является персонал, конкретнее - медсестры интенсивной терапии. Таких в Латвии всего 536 - из более чем 19 тысяч зарегистрированных и почти 9000 работающих медсестер, сообщает передача Panorāma Латвийского телевидения.

Сами медсестры интенсивной терапии сравнивают свой работу с работой шахтера - физически и эмоционально тяжелая, в защитной одежде, постоянно приходится дышать через респиратор.

Лицо на специальной опоре. 16, 18 часов на животе. Так подключенный к искусственным почкам и искусственным легким за свою жизнь борется пациент с Covid-19. Забота о нем круглосуточно находится именно в руках медсестер интенсивной терапии.

Медсестры колледжа получают теоретические знания. Однако в отделении продолжаются учиться каждый день.

"Все это получают в отделении! Нужно идти и учиться каждый день. Непрерывно. Медсестра интенсивной терапии после этого может плавать во всех отделениях", - рассказала старшая медсестра отделения интенсивной терапии больницы Страдиня Ингуна Лейте.

Одной медсестре во время дежурства необходимо заботиться о двух пациентах.

"Как было бы в идеале? Одна медсестра на одного пациента. Что, к сожалению, невозможно в наших обстоятельствах из-за нехватки ресурсов", - указал руководитель отделения интенсивной терапии больницы Страдиня Гирт Фрейс.

В прошлом году, когда Covid-19 бушевал неконтролируемо, в реанимации был массовый призыв. За десять дней в ходе интенсивных учений обучили медсестер из других отделений.

"Они научились и работали в период Covid-19 у нас. Если начнется эта ситуация, они вернутся на помощь", - указала Лейте.

Однако самостоятельно делать эту работу готовы только энтузиастки.

"Старая закалка по-прежнему держится. Молодая очень часто ломается. Нельзя выдержать это давление", - сказала Лейте.

Средний возраст медсестер в отделениях интенсивной терапии - 46-48 лет. Однако из-за постоянного давления и большого числа летальных исходов во время Covid-19 медсестры сбегают после первых дежурств.

"Это очень тяжелая работа. И, если медсестер столько, сколько есть, начинается выгорание и обостряются хронические заболевания", - отметил глава отделения Фрейс.

"Коллеги уже говорят - мы не хотим прошлую зиму. Мы не хотим эту защитную одежду. Они так далеко выгорели, что просто не хотят возвращаться в эту ситуацию. Работа шахтера... Она тяжелая, эмоционально. Ты под землей, воздуха нет - кислородный подход, тебе надо носить респиратор. Нельзя дышать так, как я сейчас дышу. Да, работа шахтера", - отметила Лейте.


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