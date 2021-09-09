ReTV: В Цесисе во время раскопок нашли свидетельства древней истории

На небольшом участке земли между деревянными и каменными стенами Старого Цесиса оборудованы две площадки для археологических исследований. Примерно за месяц, открывая слой за слоем, была достигнута глубина примерно полутора метров или глазами археологов - 16 века.

В этом месте археологи нашли датируемые 16-м веком фундаменты зданий, найдено и очень много печных горшочков.

Среди находок - много монет, осколки посуды, кости различных животных, глиняные трубки, игрушки. Археологи особенно выделяют кости домино. "Они использовались в 18-19-м веке, у них костяной верх и основание из черного дерева. Разница в том, что числа - до девяти", - утверждает Лиена Ритере, археолог предприятия Arheoloģiskā izpēte.

Находки свидетельствуют о том, что в различные времена это место было активно обжито. Здания уничтожили пожары, их восстанавливали, пока застройку здесь полностью не уничтожила Вторая мировая война.

В августе в археологическом исследовании приняли участие и студенты, а сейчас помогают местные жители. Например, недавно ознакомиться с работой археологов приехали сотрудницы Центра культуры Цесиса.

Между двух этих площадок для исследования будущим летом могут продолжиться археологические раскопки, чтобы понять, можно ли в будущем здесь создать хранилище наследия Цесисского музея истории и искусства. Идея вынашивается еще с 2007 года, однако тогда кризис остановил работы, хранилище так и не построили. Но музею Цесиса оно по-прежнему очень необходимо.