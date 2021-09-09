Covid-19: В Литве заразились еще 925 человек; в Эстонии - 467
За минувшие сутки в Литве выявлено 925 новых случаев заражения коронавирусом, скончались девять человек. В Эстонии - 567 новых случаев и две смерти.
За минувшие сутки в Литве выявлено 925 новых случаев заражения коронавирусом, скончались девять человек. В Эстонии - 567 новых случаев и две смерти.
Литва
За минувшие сутки в Литве выявлено 925 новых случаев заражения коронавирусом, скончались девять человек.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей вырос в стране до 339,6 случая, доля положительных результатов за последние семь дней - до 6,3%.
С начала пандемии коронавирусом в Литве заразились 305 605 человек, скончался 4641 человек, прямо или косвенно с коронавирусом связаны 9366 смертей.
Эстония
За минувшие сутки в Эстонии проанализированы 5402 теста на коронавирус, позитивный результат дали 467 тестов, два человека скончались от осложнений, вызванных коронавирусом, сообщила пресс-служба департамента здоровья.
По состоянию на утро четверга стационарное лечение из-за симптоматического Covid-19 требуется 125 пациентам. Всего госпитализирован 151 человек с коронавирусом, среди них не вакцинирован 121 человек (80,1%), курс вакцинации завершили 30 пациентов (19,9%).
Не менее одной дозы вакцины от коронавируса получили 65,2% взрослого населения страны.