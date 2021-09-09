Чт, 9.09.2021
Даже если из-за влияния Covid-19 количество рейсов осенью и зимой будет меньше, чем запланировано в настоящее время, аэропорту потребуется дополнительный персонал. Аэропорт "Рига"
Аэропорт "Рига"

Министры договорились тестировать школьников на Covid-19 реже

ФОТО: SIPA/Scanpix

Тестирование школьников на Covid-19 в дальнейшем будет проводиться раз в две недели, а не каждую неделю, как сейчас. Об этом договорились министр здравоохранения Даниэль Павлютс и министр образования и науки Анита Муйжниеце.

Если заболеваемость в стране значительно увеличится, периодичность тестирования в школах вновь может быть пересмотрена.

Как агентству LETA сообщили в Министерстве здравоохранения, в четверг министры концептуально договорились о дальнейших шагах по совершенствованию тестирования школьников.

Для того, чтобы процесс тестирования был более удобным для всех сторон, а результаты поступали более оперативно, планируется постепенно ввести в школах новый метод тестирования, когда весь класс тестируется как единая группа, а не как группа образцов.

Если в едином образце будет обнаружена инфекция, только тогда школьников будут тестировать по отдельности.

Такой порядок облегчит работу и лабораторий, и учебных заведений, а также снизит расходы на проведение анализов. Именно большая нагрузка на лаборатории стала одной из причин поиска новых алгоритмов тестирования.

Чтобы устранить сложности с посещением детьми занятий по интересам вне школ, достигнута договоренность предусмотреть в правилах Кабинета министров, что в ситуациях, когда лаборатория по каким-то причинам не выслала родителям или ребенку индивидуальный ответ о результатах тестирования, учащийся может участвовать в занятиях, предъявив ответ о полученном общем для класса или школы негативном результате теста на Covid-19.


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