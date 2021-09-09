Министры договорились тестировать школьников на Covid-19 реже

Если заболеваемость в стране значительно увеличится, периодичность тестирования в школах вновь может быть пересмотрена.

Как агентству LETA сообщили в Министерстве здравоохранения, в четверг министры концептуально договорились о дальнейших шагах по совершенствованию тестирования школьников.

Для того, чтобы процесс тестирования был более удобным для всех сторон, а результаты поступали более оперативно, планируется постепенно ввести в школах новый метод тестирования, когда весь класс тестируется как единая группа, а не как группа образцов.

Если в едином образце будет обнаружена инфекция, только тогда школьников будут тестировать по отдельности.

Такой порядок облегчит работу и лабораторий, и учебных заведений, а также снизит расходы на проведение анализов. Именно большая нагрузка на лаборатории стала одной из причин поиска новых алгоритмов тестирования.