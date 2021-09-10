СГД продолжает поддерживать компании и население во время кризиса. Сколько денег выплатила служба?

Кому и сколько было выплачено?

142,92 млн евро было выплачено 77 122 находящимся в простое работникам, самозанятым и плательщикам патентной платы, 23,36 млн евро - качестве субсидий заработной платы работникам, занятым из-за пандемии неполный рабочий день. В свою очередь пострадавшим от кризиса предприятиям было выплачено 501,31 млн евро в качестве грантов для обеспечения движения оборотного капитала.

Как отмечает СГД, наибольшая поддержка была необходима предприятиям и их работникам в январе и феврале 2021 года, в марте и апреле количество заявок в СГД начало уменьшаться, а поддержка, запрошенная в мае и июне, составила примерно треть общего количества заявок за первые два месяца года.

Из всех пособий в связи с простоем 24,8% были выплачены работникам сферы торговли, 10% - работникам предприятий гостиничной сферы и общепита, 8,7% - работникам сферы красоты и другим работникам сектора неквалифицированных индивидуальных услуг.

В то же время распределение секторов с самыми крупными зарплатными субсидиями немного отличается: 30,6% субсидий выплачено работникам торговли, 14,1% - работникам предприятий гостиничной сферы и общепита, 8,8% - работникам сферы профессиональных, научных и технических услуг.

В СГД указали, что больше всего от кризиса пострадали продавцы розничных магазинов, - поддержка была оказана 6259 работникам этой сферы. Также поддержку получили 2932 повара, 2719 продавцов/консультантов, 2002 официанта, 1156 уборщиков.

Гранты на обеспечение движения оборотных средств, как и другие виды поддержки, чаще всего выплачивались торговым компаниям - в 25,3% случаев.

Были ли отказы?

СГД выплатила поддержку в связи с простоем и зарплатные субсидии по 90,4% поступившим заявлениям, а в 9,6% случаев в поддержке было отказано.

Решение об отказе чаще всего принималось, если уменьшение доходов предприятия не было связано с ограничениями на экономическую деятельность из-за пандемии, а также в случаях, если предприятие не имело доходов до пандемии либо ее оборот во время пандемии не упал.

Из заявок на гранты для оборотного капитала было удовлетворено 87,2%, а в 12,7% случаев предприятиям было отказано.