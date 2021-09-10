Государство должно больницам миллионы евро
За лечение Covid-19 государство должно региональным больницами несколько миллионов евро, сообщает газета Latvijas avīze.
За лечение Covid-19 государство должно региональным больницами несколько миллионов евро, сообщает газета Latvijas avīze.
"С начала года в нашей больнице прошли лечение 730 пациентов с Covid-19, и государство осталось должно 1,1 млн евро", - говорит Угис Мусков, председатель правления Видземской больницы.
Минздрав не смог рассчитаться за оборудование для лечения ковидных пациентов, за медицинские манипуляции в интенсивной терапии, тесты на Covid-19, перевозку пациентов, средств индивидуальной защиты и другие вещи, без которых эти пациенты не смогли бы выздороветь.
Во время последней волны коронавируса максимальная вместимость Видземской больницы составляла почти 60 коек, а также шесть коек интенсивной терапии, но сейчас, когда доминирует штамм-дельта, нужно учитывать возможное увеличение количества тяжелых пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии.
Чем больше будет пациентов, тем больше будет увеличиваться долг государства перед больницей, и может возникнуть незаинтересованность принимать пациентов с коронавирусом.