Государство должно больницам миллионы евро

"С начала года в нашей больнице прошли лечение 730 пациентов с Covid-19, и государство осталось должно 1,1 млн евро", - говорит Угис Мусков, председатель правления Видземской больницы.

Минздрав не смог рассчитаться за оборудование для лечения ковидных пациентов, за медицинские манипуляции в интенсивной терапии, тесты на Covid-19, перевозку пациентов, средств индивидуальной защиты и другие вещи, без которых эти пациенты не смогли бы выздороветь.

Во время последней волны коронавируса максимальная вместимость Видземской больницы составляла почти 60 коек, а также шесть коек интенсивной терапии, но сейчас, когда доминирует штамм-дельта, нужно учитывать возможное увеличение количества тяжелых пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии.