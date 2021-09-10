Налоговый разрыв по зарплате медленно, но неуклонно сокращается

Налоговый разрыв – это отношение не декларированной и декларированной, но не уплаченной суммы налогов к потенциальной налоговой массе, которая была бы рассчитана и взималась при условии, что все налогоплательщики выполняют свои налоговые обязательства в полном размере.

Сокращению разрыва способствуют разные макроэкономические факторы, позитивное влияние на нее оказывают также предпринимательская инициатива и активные действия, направленные на самоупорядочение и вовлечение в борьбу с теневой экономикой.

Согласно проведенной VID оценке за 2020 год разрыв по VSAOI и IIN уменьшился на 0.4 процентных пункта по сравнению с 2019 годом (в 2020 году разрыв по VSAOI составлял 16,8%, в 2019 году – 17,2%, в свою очередь разрыв по IIN в 2020 году составлял 16,9%, в 2019 году – 17,3%).

Позитивной оценки заслуживает то, что существенно сократилась незадекларированная сумма VSAOI, а именно, если в 2019 году не было задекларировано 479,31 млн евро, то сумма незадекларированного VSAOI в 2020 году сократилась до 445,23 млн евро. Объем незадекларированного IIN также сократился, а именно, если в 2019 году не было задекларировано 218,94 млн евро, то в 2020 году – 198,14 млн евро.

При оценке объема разрыва по VSAOI и IIN прежде всего оценивается также размер незадекларированной заработной платы (“зарплаты в конвертах”).

В целом относительно наиболее существенные улучшения удельного веса незадекларированной зарплаты наблюдается в связанных со строительством отраслях, что, возможно, связано с введением Единой базы данных электронного учета рабочего времени и происходит в результате действия заключенного в строительной отрасли генерального соглашения.

Хотя количество получателей незадекларированной зарплаты в регионах Латвии примерно одинаковое, все же чаще всего заработная плата не декларируется в Риге (32,1%) и регионе Пиерига (30,4%).

Чаще всего незадекларированную зарплату получают работники таких профессий как руководитель предприятия, водитель грузовика, продавец, строительный рабочий и бухгалтер. Чаще всего риск незадекларированной зарплаты наблюдается среди работников в возрасте от 55 до 64 лет.

Сокращению налогового разрыва в последние годы способствовал целый ряд факторов. В целом позитивное влияние оказало сотрудничество с VID, а также изменения в нормативных актах и административных процедурах, произведенные в рамках плана по борьбе с теневой экономикой. К сокращению налогового разрыва привели также реализованные VID превентивные и надзорные меры.