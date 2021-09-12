Видео ⟩ Юлия Меньшова о смерти папы и работе на телевидении: "Большое испытание - быть публичными людьми"

О смерти Владимира Меньшова

"Меня так прям выбили события, которые со мной произошли. Это как удар в солнечное сплетение", - говорит Юлия Меньшова о смерти отца.

Она не может сказать, что не думала об этом, но сейчас чувствует в профессиональном плане, что "проваливается" и у нее нет ресурса заниматься какой-то деятельностью.

5 июля скончался Владимир Меньшов. Юлия отмечает, что он заболел коронавирусом и ушел из жизни быстро - всего за две недели. Их последний разговор был в реанимации. Состояние Владимира Валентиновича стремительно ухудшалось.

"Это все было довольно страшно. Это не просто красная зона, а бордовая. Ты одеваешься как в фильме-катастрофе", - объяснила она.

Юлия преклоняется перед врачами и не понимает, почему они не выходят на демонстрации и не бьются против антиваксеров: "Это фильм ужасов, фильм-катастрофа. Как сериал "Чернобыль"... Это невероятный уровень подвига. Я не понимаю, как они молчат".

Меньшова надела защитный костюм и пошла в реанимацию к отцу. В тот день она привезла ему еды. Но говорить режиссер не мог - на нем была кислородная маска. Она понимала, что он давно на больничной еде, а ведь Владимир Валентинович любил вкусно поесть. Он сразу узнал дочь, хотя Юлия отмечает, что она была трудноузнаваема из-за переживаний.

Медики сняли с Владимира Валентиновича маску, и он смог спросить у Юлии, что за еду она привезла. Для нее это был очень радостный и трогательный момент. Ведь она привезла отцу уху из ресторана, которая ему очень нравилась.

Юлия до последнего не хотела думать, что это будет их последняя встреча. Она хотела подержать папу за руку и чтобы он почувствовал, что они рядом.

Первая мысль, которая возникла в голове у нее, когда она узнала о кончине отца - это как сказать маме.

"Большое испытание - быть публичными людьми. Наша суперсвободная журналистика желтого направления - это страшно", - заметила Меньшова. Ведь ее мать Вера Алентова еще не успела даже лечь в больничную палату, а информация уже была в СМИ.

Юлия очень боялась, что мама сможет узнать новость о смерти отца не от нее. Но Вера Валентиновна выдержала это известие стойко и держится, хотя Юлия понимает, что это непросто. Они стараются друг друга беречь и в разговорах не погружаются в тему смерти Владимира Меньшова. Телеведущая отметила, что тема смерти уже ранее обсуждалась в их семье. Она никогда не была запретной или тоскливой.

"С уходом родителей ты понимаешь, что так тебя никто любить не будет... Это очень больно", - заметила она.

О работе на телевидении

Юлия подчеркивает, что она никогда не называла себя журналисткой. Она считает себя интервьюером. О свободной журналистике в России она говорит так:

"Там, наверное, ее нет. В той мере, как нам бы хотелось. Но это федеральные каналы, они имеют на это право - диктовать свою повестку. Не вижу в этом ничего уникального".

По мнению Меньшовой, свободная журналистика есть на независимых площадках, к примеру YouTube.

Изначально она думала, что всю жизнь проработает на телевидении. После 8 лет работы там Юлия поняла, как ошибалась. Ведь она могла развиваться как киноактриса. Потому, когда появились предложения в театре, Меньшова согласилась. Позже телеведущая стала работать на проекте "Наедине со всеми". Там был чудовищный график. Ей надо было много готовиться к интервью, ведь она задавала свои вопросы, а не вопросы редактора. Супруг уговаривал Юлию оставить другие занятия, чтобы все успевать, но она хотела быть свободной и независимой. Поэтому ей нужна такая большая занятость.