В Великобритании в рамках исследований людей специально заразили коронавирусом

В данный момент Великобритания - единственное государство, разрешившее исследования о Covid-19 такого типа.

В рамках исследований примерно 50 человек позволили ввести себе в нос небольшое количество коронавируса, чтобы ученые в строго контролируемых исследованиях могли проследить за реакцией организма.

Одна из целей исследований - выяснить, сколько вируса достаточно, чтобы заразиться. Полученные ранее данные свидетельствуют, что в случае Covid-19 необходимое количество может быть даже в миллион раз меньше, чем в случае гриппа, указывает главный исследователь британского предприятия hVIVO Эндрю Кечпол. Большая часть из первых десяти участников заболели после получения совсем ничтожной дозы вируса, что для ученых стало "неожиданным" открытием.

hVIVO исследует людей, которые ранее не были заражены, в свою очередь в исследовании Осфордского университета анализируются люди, которые ранее уже заражались. Цель второго исследования - выяснить, почему некоторые люди заражаются повторно, а другие - нет.

В начале пандемии Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) собрала экспертов, чтобы принять решение о целесообразности таких исследований, а также о практических и этических соображениях. Великобритания была единственной страной, обязавшейся при помощи госфинансирования реализовать исследования, в ходе которых участников намеренно будут заражать коронавирусом. В исследованиях принимают участи люди в возрасте от 18 до 30 лет, у которых статистически небольшой риск заболеть тяжело. Участникам проведены тщательные проверки здоровья, чтобы исключить наличие незамеченной хронической болезни.

После заражения участникам исследования пришлось жить в карантине, дважды в день сдавая тест на Covid-19 и анализ крови. Также они носили специальные маски, способные установить частички вируса в выдохе. Ученые тестировали и поверхности комнат, в которых жили участники исследования, чтобы выяснить, присутствует ли на них вирус.

Участники исследования жили в изолированных комнатах от двух до трех недель. Не было констатировано ни одного случая тяжелого заболевания. После этого каждый участник получил вознаграждение в размере 4500 фунтов. Кечпол отметил, что в большей мере добровольцев все-таки мотивировал альтруизм и желание сделать вклад в исследование болезни, а не деньги.

Полученные знания ученые собираются применять в разработке новых медикаментов и вакцин.