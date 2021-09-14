Правительство отложило рассмотрение вопроса об ограничениях для невакцинированных

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс пояснил, что решения правительства не должны ограничивать экономическую активность, поэтому планируется увеличить удельный вес оказываемых услуг в "зеленой" и "желтой" зоне.

Павлютс добавил, что направление, в котором Кабинет министров будет двигаться с ограничениями, уже обозначено предыдущими решениями, например, разрешить городским и коммерческим региональным перевозчикам на конкретных рейсах общественного транспорта предоставлять услуги только людям с действующими ковид-сертификатами.

В то же время он отметил, что комендантский час был бы самой крайней мерой, которая в данный момент не рассматривается.

Напомним, самый безопасный или зеленый уровень защиты относится к услугам и мероприятиям, в которых принимают участие люди, имеющие сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании. У этих лиц с точки зрения эпидемиологической безопасности наименьший риск.

Средний или желтый уровень защиты предусматривает возможность получать при дополнительных мерах безопасности услуги и участвовать в мероприятиях лицам, имеющим сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании, а также лицам, имеющим сертификат тестирования. В таком случае ПРЦ тест на Covid-19 не может быть сделан ранее, чем за 48 часов, в свою очередь тест на антитела - не ранее, чем за шесть часов.