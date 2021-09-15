В Литве 1298 новых случаев Covid-19, умерли 16 человек

Литва

13 из 16 скончавшихся были не привиты или привиты частично.

В больницах на лечении от Covid-19 находятся 863 человека, 80 из них – в реанимации. По сравнению с предыдущими сутками количество людей с коронавирусом в больницах выросло на шесть.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии сделан 6071 тест на Covid-19, позитивный результат дали 525 тестов, скончались два пациента.

По состоянию на утро среды стационарное лечение из-за симптоматического Covid-19 требуется 147 пациентам. Всего госпитализированы 165 пациентов с коронавирусом, из них не вакцинированы 119 человек (72,1%), а завершили курс вакцинации 46 человек (27,9%).

За сутки в больницах открыли 21 новую историю болезни. Скончались два человека с коронавирусом: 81-летняя женщина и 88-летний мужчина.

Из 525 новых случаев коронавируса не были вакцинированы 388 человек, а у 137 курс вакцинации был завершен.