Два литра или ничего! Почему в магазинах Maxima в Латвии лимитирована продукция Coca-Cola?

Читатели портала Apollo.lv заметили, что уже какое-то время в магазинах одной из ведущих розничных торговых сетей Maxima нельзя купить продукцию Coca-Cola. Портал связался с представителями Maxima и Coca-Cola, чтобы выяснить причину.

Из продукции Coca-Cola на полках Maxima остались только большие, двухлитровые бутылки напитка Coca-Cola.

Уже какое-то время в магазинах Maxima нельзя найти и Sprite, в свою очередь в отдельных магазинах можно наблюдать похожую ситуацию с лимонадами Fanta.

Портал связался с руководителем коммуникационного отдела Maxima Лиене Дупате-Угуле, которая подтвердила, что информация правдива.

Она указала, что сейчас напиток Coca-Cola клиентам сети Maxima доступен только в самом излюбленном объеме - в двухлитровых бутылках. Представитель Maxima отметила, что они доступны почти во всех магазинах.

"Сейчас мы активно работаем над тем, чтобы совсем скоро полюбившийся продукт вернулся на полки магазинов и в других емкостях", - подтвердила порталу Apollo.lv Дупате-Угуле.

На вопрос, какие альтернативы предлагает Maxima, она отметила, что можно приобрести другие напитки.

"В качестве альтернативы этим и подобным напиткам мы предлагаем Pepsi, Miranda и 7up в различных объемах, а также ряд подслащенных газированных местных напитков, таких как квас, Veselība и другие прохладительные напитки", - сказала представитель Maxima.

Предприятие Coca-Cola также подтвердило порталу Apollo.lv, что в сети магазинов Maxima на данный момент можно приобрести только напитки Coca-Cola в двухлитровых бутылках.

"Дело в том, что в данный момент не вступил в силу новый договор, однако совсем скоро он будет подписан и Maxima начнет брать у нас конкретную продукцию", - пояснили на предприятии.

Конкретные даты предприятие Coca-Cola назвать не смогло, однако над этим в данный момент идет работа.

Две страны, в которых не продается Coca-Cola

Интересно, что во всем мире есть только две страны, в которых невозможно приобрести продукты Coca-Cola.

Одна из этих стран - Куба. Несмотря на то, что в 1906 году Coca-Cola открыла на Кубе завод по наполнению бутылок, в 1962 году производство было остановлен после того, как Фидель Кастро осуществил на Кубе революцию, в которой обошел тогдашнего президента Фульхенсио Батиста, пишет развлекательный портал World Atlas.

Правительство Кастро начало конфисковывать активы, принадлежащие другим странам, а также ввело эмбарго на торговлю. Оно началось 6 августа 1960 года, и главной его целью были американские предприятия. Coca-Cola прекратила производство и больше никогда не возвращалась на Кубу.

Так как у США сейчас наложено на Кубу коммерческое, экономической и финансовое эмбарго, ни одно американское предприятие не может торговать на Кубе.

Вторая страна - Северная Корея. Корейская война прошла с 1950 по 1953 год, и в это время США применили к Северной Корее торговые санкции.

Когда в 1980-х годах КНДР бомбардировала Южную Корею, США еще больше усилили установленные санкции. С 1950 по 2008 год была ограничена и торговля между США и Северной Кореей, таким образом, КНДР со времен Корейской войны не распространила и не продала ни одного продукта предприятия Coca-Cola.

Страны, где раньше была запрещена Coca-Cola

До 2012 года Coca-Cola нельзя было купить и в Мьянме. Эта страна много лет была "свободна" от Coca-Cola после того, как американские компании там были запрещены из-за экономических санкций. Они были введены, так как США выступали против репрессивного режима правительства Мьянмы.

Ситуация изменилась в 2012 году, когда Coca-Cola сообщила о пятилетнем плане инвестиций в размере 200 миллионов долларов. Производство по разливу бутылок было открыто в городе Хмавби.

В свою очередь в Китае Coca-Cola впервые появилась в 1927 году и сразу обрела большую популярность. Когда в 1949 году лидер коммунистов Мао Цзэдун перенял власть, многие импортируемые товары, в том числе и Coca-Cola, были запрещены.

Coca-Cola вернулась в Китай в 1979 году, и в наши дни это третий по размеру рынок предприятия после Мексики и США.