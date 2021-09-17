Не могут найти, кто избил до смерти: в Беларуси приостановлено дело об убийстве Бондаренко

Напомним, в ноябре 2020 года Роман Бондаренко вышел в свой двор, где сторонники Лукашенко срезали бело-красно-белые ленты (и среди них - глава Федерации хоккея Дмитрий Басков, который отчасти за этот факт был потом признан международным хоккейным сообществом персоной нон-грата). Завязался конфликт, приехала милиция, Романа забрали в Центральное РУВД. Оттуда он попал в реанимацию - но был так избит, что спасти его не удалось. На похороны пришли тысячи минчан.