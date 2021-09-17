Пт, 17.09.2021
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Гиртс Бригис, профессор

Не могут найти, кто избил до смерти: в Беларуси приостановлено дело об убийстве Бондаренко

ФОТО: Наша Нiва

Как стало известно "Нашей Ниве", Генпрокуратура Беларуси приостановила уголовное дело по факту смерти Романа Бондаренко, избитого на "Площади перемен" в ноябре. Формальная причина - невозможно установить лицо, причастное к преступлению.

Это убийство стало резонансным и вызвало огромную волну возмущения.

Напомним, в ноябре 2020 года Роман Бондаренко вышел в свой двор, где сторонники Лукашенко срезали бело-красно-белые ленты (и среди них - глава Федерации хоккея Дмитрий Басков, который отчасти за этот факт был потом признан международным хоккейным сообществом персоной нон-грата). Завязался конфликт, приехала милиция, Романа забрали в Центральное РУВД. Оттуда он попал в реанимацию - но был так избит, что спасти его не удалось. На похороны пришли тысячи минчан.

Лукашенко чуть не назавтра заявил, что Роман был пьян.

За опровержение этого факта журналистку Tut.by Екатерину Борисевич и доктора Артема Сорокина судили, девушка отсидела полгода.

Затем Лукашенко заявлял, что берет следствие под личный контроль. Чем это закончилось, мы видим.


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