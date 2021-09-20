Видео ⟩ Методы телефонных мошенников "из банка" - спешка, деликатность, угрозы

"Мошенница: Напомню, что номер вашей карты, срок действия, пароль и ПИН-код являются конфиденциальной информацией. Не сообщайте эту информацию никому. Но пока, поскольку вы утверждаете, что не производили платеж самостоятельно, я буду вынуждена зафиксировать, что была попытка совершить мошенничество через ваш счет и заблокировать платеж. Верно?
Мошенница: Я также сообщаю вам, что из соображений безопасности банк ограничит использование вашей карты в Интернете на 24 часа. (...) Теперь я загрузила систему блокировки. Вы используете приложение Smart-ID?
Выяснив, что в последнее время у клиента не было сбоев в системе Smart-ID, фальшивый сотрудник банка делает следующий шаг.
"Мошенница: Пожалуйста, войдите в систему как клиент банка. Чтобы я могла отправить вам официальное уведомление через Smart-ID, укажите свой ID клиента, свой "номер пользователя".
"Клиент": Извините, из какого вы банка? У меня две банковские карты. Вы сказали, Swedbank?
Мошенница: Правильно, Swedbank, да".
Клиентка изображает смущение и спрашивает, номер какой именно карты ей теперь надо назвать. Фальшивая сотрудница спешит ее заверить, что не запрашивает никакой конфиденциальной информации - ни номера карты, ни PIN-кода Smart-ID.
"Мошенница: Я не имею права запрашивать у вас такую информацию. Я немедленно отправлю вам официальные уведомления через Smart-ID, и вам нужно будет их подтвердить. Но для того, чтобы отправлять вам уведомления, мне нужно авторизовать вас в системе. Пожалуйста, назовите свой номер пользователя!"
Тем временем получатель звонка уверен, что со счета ничего не списано, поэтому спрашивает - действительно ли вы звоните тому человеку? Клиент называет вымышленное имя, которое звонящий с энтузиазмом подтверждает и объясняет, что банковский перевод в настоящее время заблокирован, поэтому изменений не видно, но карту нужно срочно заблокировать.
"Мошенница: Послушайте - я должна назвать вам номера вашей карты и счета, прежде чем заблокировать вашу карту. Это означает, что я не буду запрашивать у вас эту информацию, но сообщу вам номер карты, с которой произошла подозрительная транзакция и которую я заблокирую. Укажите свой номер пользователя, я немедленно отправлю вам официальное уведомление в Smart-ID".
Клиент называет случайную комбинацию чисел, которая, однако, оказывается слишком короткой, поэтому называются еще два случайных числа.
"Мошенница: Так, секундочку, авторизация прошла. И, смотрите, служба безопасности банка рекомендует заказать новую карту. В каком отделении банка я могу оформить новую карту? (...) Да, у Swedbank есть филиал в Старой Риге. Вас записать туда?"
Клиент соглашается, и вскоре становится ясно, что запись визита в банк была уловкой, чтобы попытаться получить доступ к следующей конфиденциальной информации - на этот раз к персональному коду.
"Мошенница: чтобы подтвердить регистрацию в отделении банка, укажите свой персональный код.
"Клиент": Так он же у вас есть! Вы же знаете, кому звоните.