Видео ⟩ Методы телефонных мошенников "из банка" - спешка, деликатность, угрозы

Мошенница: Верно, но вы также должны понимать, что в настоящее время в вашей учетной записи происходит мошенничество. И теперь, как банковский специалист, я должна убедиться, что я действительно разговариваю с клиентом банка, а не с третьей стороной, которая могла бы узнать личную информацию клиента или воспользоваться его мобильным устройством. Поэтому я обязана полностью авторизовать вас в системе".

Чтобы убедить подозрительных клиентов, фальшивый сотрудник готов сразу назвать начало номера заблокированной карты, обещая назвать вторую часть после завершения авторизации. Стоит отметить, что первые цифры самых популярных номеров BIN платежных карт можно найти в Интернете довольно быстро. Однако клиентка продолжает проявлять осторожность и просит поговорить с ней на латышском языке, потому что ей сложно все понять.

"Мошенница: я могу переключить вас на оператора, который говорит на латышском, если есть свободные линии. К сожалению, когда произошел перевод, линия была занята, и ни один оператор, говорящий на латышском, не был свободен. Поэтому, как вы указали в анкете, что говорите по-русски, с вами связался русскоязычный оператор. Пожалуйста, заблокируйте этот платеж и свою карту сейчас, чтобы мы могли хранить ваши средства в безопасности, и я больше не буду держать вас на линии. К сожалению, вы не единственный клиент нашего банка, чьи счета подвергаются попыткам мошенничества. Но в настоящее время банк пытается защитить ваши средства. Укажите свой персональный код, я пришлю вам официальное уведомление в Smart-ID".

Клиент объясняет, что боится спутать вторую часть персонального кода, а документов в данный момент не имеет при себе. Фальшивый сотрудник побуждает назвать хотя бы то, что помнит клиент. Это заставляет клиента задуматься, звонит ли это банк, а не мошенники. Сотрудница фальшивого банка утверждает, что это Мария Кравцова из отдела финансового контроля и звонит из центрального отделения на Бластас дамдис. Правдивость ее заявления подтверждается официальным сообщением на Smart-ID, потому что никто, кроме банка, не мог его отправить. Неспособность клиента назвать свой персональный код делает мошенника более агрессивным.

"Мошенница: в настоящее время вы нарушаете условия своего соглашения и отказываетесь заблокировать свою карту, потому что вы не завершили авторизацию. Я не уверена, что разговариваю с клиентом банка.

"Клиент": Что мне теперь за это грозит?

Мошенница: этот платеж будет отправлен получателю, и банк не будет нести ответственность за ваши средства в случае повторных попыток перевода, которые происходят довольно часто".