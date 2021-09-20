Пн, 20.09.2021
Геополитическая ситуация в Латвии сейчас точно такая же, как и в 1940 году. Сандра Калниете, депутат Европейского парламента
Сандра Калниете, депутат Европейского парламента

Выявлено 189 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель - 323,1

ФОТО: ako photography / Shutterstock

За минувшие сутки в Латвии выявлено 189 новых случаев Covid-19, поступила информация о пяти смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Умершие входили в возрастные категории от 50 до 99 лет.

  • один человек - в возрасте от 50 до 59 лет,
  • один человек - в возрасте от 60 до 69 лет,
  • один человек - в возрасте от 70 до 79 лет,
  • два человека - в возрасте от 90 до 99 лет.

138 заболевших были непривитыми или не завершившими курс вакцинации, 51 - привитыми от Covid-19.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 319,1 до 323,1 случая на 100 000 населения.

Вчера в Латвии было сделано 4785 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 3,9%.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 лабораторно был подтвержден у 150 749 человек.

 

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