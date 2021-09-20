Выявлено 189 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель - 323,1
За минувшие сутки в Латвии выявлено 189 новых случаев Covid-19, поступила информация о пяти смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
За минувшие сутки в Латвии выявлено 189 новых случаев Covid-19, поступила информация о пяти смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Умершие входили в возрастные категории от 50 до 99 лет.
138 заболевших были непривитыми или не завершившими курс вакцинации, 51 - привитыми от Covid-19.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 319,1 до 323,1 случая на 100 000 населения.
Вчера в Латвии было сделано 4785 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 3,9%.
С начала пандемии в Латвии Covid-19 лабораторно был подтвержден у 150 749 человек.