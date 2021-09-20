Выявлено 189 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель - 323,1

Умершие входили в возрастные категории от 50 до 99 лет.

один человек - в возрасте от 50 до 59 лет,

один человек - в возрасте от 60 до 69 лет,

один человек - в возрасте от 70 до 79 лет,

два человека - в возрасте от 90 до 99 лет.

138 заболевших были непривитыми или не завершившими курс вакцинации, 51 - привитыми от Covid-19.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 319,1 до 323,1 случая на 100 000 населения.

Вчера в Латвии было сделано 4785 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 3,9%.