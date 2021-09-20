Продлили срок рассмотрения жалоб в связи с конкурсом на строительство, связанное с Rail Baltica

В связи с объявленным департаментом городского развития Рижской думы конкурсом по разработке строительных проектов и строительству связанной с Rail Baltica инфраструктуры в центре Риги жалобы подали жалобы SIA Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate", литовская компания Kauno tiltai, SIA Guliver и SIA Tilts.

Комиссия по рассмотрению заявок IUB постановила, что для полной и всесторонней оценки указанных в заявках фактов и обстоятельств необходимо получить разъяснение от Министерства экономики. Таким образом, комиссия пришла к выводу, что по сути необходимо продлить срок принятия решения о рассмотрении дела.

IUB подало в Минэкономики просьбу предоставить объяснения до 24 сентября.

О конкретной закупке было объявлено в конце июля, ее ориентировочная договорная цена составляет 23 миллиона евро. Подать заявку на конкурс можно было до 30 августа.

Проект Rail Baltica предусматривает строительство железнодорожной линии с колеей европейского стандарта от Таллина до литовско-польской границы, чтобы в дальнейшем обеспечить железнодорожное сообщение между странами Балтии и другими европейскими странами. В странах Балтии планируется построить новую железнодорожную линию с колеей шириной 1435 миллиметров протяженностью 870 километров, которая позволит поездам развивать скорость до 240 километров в час.