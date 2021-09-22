Кариньш: правительству удастся добиться обязательной вакцинации для определенных профессий

В программе Rīta panorāma на LTV он сказал, что правительство правилами Кабинета министров хочет ввести требования, очень похожие на те, которые содержались в отклоненном Сеймом законопроекте.

"До сих пор ведутся дискуссии о том, какие именно будут профессии и ситуации, но ясно, что мы определим это через правила Кабинета министров. Как мы и хотели в июле", - сказал премьер.

На вопрос, не возражают ли некоторые партнеры по коалиции, например, Национальное объединение, против такого порядка, Кариньш ответил отрицательно.

Правительство может принять решение о новом порядке на следующей неделе. Частично он вступит в силу на второй неделе октября, а частично - с 1 ноября. Кариньш в очередной раз призвал непривитых жителей не медлить, а уже сегодня пройти оплачиваемую государством вакцинацию от Covid-19, облегчив тем самым жизнь себе и остальному обществу.

Кариньш: аппарат Минздрава недостаточно силен, чтобы принимать важные решения

В Латвии в рамках Министерства здравоохранения нет достаточно сильного аппарата, чтобы принимать важные решения, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш в программе Латвийского телевидения Rīta panorāma.

Он признал, что этот недостаток неудивителен и что он не хочет никого винить, но вопрос должен быть решен в будущем.

Премьер-министр пояснил, что в ситуации, когда невозможно ждать, пока ученые полностью выяснят необходимость дополнительной дозы вакцины Covid-19, кто-то все же должен взять на себя ответственность и принять решение по этому вопросу, и для этой цели пригодилось бы "дополнительное сильное учреждение в рамках Минздрава, которое, возможно, могло бы не полностью соглашаться со сдержанными оценками ученых и принимать более быстрые решения". В некоторых других странах, например, в Германии, такое учреждение существует.

Из слов Кариньша следует, что Минздрав должен анализировать имеющуюся информацию и научные материалы более самостоятельно, а не "слушать только то, что говорят ученые".

Глава правительства заявил, что Государственный совет по иммунизации не является органом, который должен принимать такие решения.

Премьер отметил, что в боязни брать на себя ответственность нет ничего нового для Латвии, и это очень заметно во время пандемии. "Это фрустрирует меня, потому что в конце концов спрашивают с меня", - сказал Кариньш.