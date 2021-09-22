Ср, 22.09.2021
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Гобземса за нарушения во время акции протеста 18 августа оштрафовали на 6700 евро

Алдис Гобземс ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Государственная полиция за нарушения во время акции протеста "против обязательной вакцинации" 18 августа оштрафовала депутата Сейма Алдиса Гобземса на общую сумму в 6700 евро.

Вечером 18 августа в Старой Риге собрались несколько тысяч пикетчиков, чтобы протестовать "против обязательной вакцинации" от Covid-19. Количество людей превысило максимально допустимое, поэтому за протестующими присматривало большое число полицейских. Толпа людей не соблюдала ни требования дистанции, ни требования ношения масок, чего требуют эпидемиологические требования.

Выйти на протест призывал оппозиционер Сейма Алдис Гобземс, который сейчас основывает свою политическую деятельность в основном на вопросах о Covid-19.

Не называя имени, представитель Госполиции Криста Андерсоне подтвердила, что организатор собрания несет ответственность за несоблюдение эпидемиологических ограничений. Принимая во внимание вышеупомянутое, полиция применила три штрафа в размере 2000 евро за акцию протеста, в ходе которой не соблюдались требования эпидемиологической безопасности.

Кроме того, лицо было дважды оштрафовано на 350 евро за шествия, заявки на которые не были получены в установленном законом порядке.

Напомним, за несанкционированную акцию против "обязательной вакцинации" 4 августа Гобземс был оштрафован на 2000 евро и 350 евро.


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