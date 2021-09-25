Борданс: Повышение необлагаемого минимума до 500 евро поспособствует благополучию общества

Министр выразил мнение, что увеличение необлагаемого налогом минимума будет способствовать увеличению потребления, и госбюджет может работать лучше, чем раньше.

В планах Минюста на бюджет следующего года - сделать данные государственного адресного реестра, недвижимого имущества, государственного кадастра и системы обремененных территорий опубликованными в форме открытых данных, бесплатно. Для реализации политики открытых данных Минюст также усилит деятельность присяжных нотариусов.

Также в бюджете следующего года планируется выделить финансирование в размере 100 000 евро на продвижение внешней политики, а именно на завершение подсчета убытков, нанесенных Латвии оккупацией СССР.

"Имея научно рассчитанные данные, мы сможем опровергнуть пропаганду, которую ведет Россия", - подчеркнул министр.

В общей сложности на приоритетные меры Минюста будет выделено примерно 5,1 миллиона евро.

Как сообщалось, Кариньш объявил в четверг, 23 сентября, что четыре коалиционные партии вместе с группой Stabilitāte во главе с депутатом Сейма Атисом Закатистовым политически согласовали госбюджет на 2022 год. Он отметил, что в бюджете следующего года очень важно будет способствовать экономическому росту, благосостоянию населения, а также развитию определенных секторов.