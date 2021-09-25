Вс, 26.09.2021
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Инга Васильева, представитель NVD

Видео ⟩ Старушка, у которой нашли коноплю, до сих пор не получила компенсацию за уничтоженные полицией растения

ФОТО: Ekrānšāviņš no video

В августе 2018 года полиция приехала к пенсионерке Дзидре Брузгуле в Виланский край и срезала почти всю выращенную ею коноплю, поскольку правоохранители посчитали, что женщина выращивает марихуану. Пенсионерка до сих пор не получил компенсацию в размере 1500 евро за причиненный ущерб, хотя с момента вынесения судом решения прошло семь месяцев, сообщает программа Латвийского телевидения (LTV) 4. studija.

Тем летом полиция изъяла 363 куста каннабиса, которые были доставлены на экспертизу, показавшую, что зеленые насаждения не содержат наркотиков.

Полиция извинилась перед женщиной, но та в поисках справедливости обратилась в суд, который первоначально решил возместить 27 евро за уничтоженный каннабис, но отказался возмещать моральный ущерб.

В январе этого года Окружной административный суд решил частично удовлетворить ходатайство женщины о компенсации морального ущерба в связи с обыском имущества и обязал государство вернуть пенсионерке долг в размере 1500 евро. Хотя прошло семь месяцев, деньги так и не были получены.

Видео: Сюжет передачи 4. studija на латышском языке


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