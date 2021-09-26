Продолжат ли расти цены на молочные продукты? Экспертный прогноз

Он отметил, что на рост цен повлияло не только удорожание различных источников энергии, топлива и рабочей силы, но и изменения, внесенные Covid-19, которые вынудили отрасль ввести повышенные требования по охране труда, что обошлось во много миллионов евро.

На цены на молоко и молочные продукты также влияют налоговая система и введение депозитной системы отходов, в результате чего молокоперерабатывающие компании вкладывают средства во внедрение новой упаковки.

"Все это необходимо сделать, я не спорю", - сказал Шолкс, добавив, что, хотя рост цен пока постепенный, производителям доставило много хлопот то, что пандемия, рост цен на энергоносители и другие процессы, влияющие на промышленность, произошли в одно и то же время.

Он также сказал, что пока рано предсказывать, когда может закончиться рост цен.

Отвечая на вопрос о группах продуктов, Шолкс сказал, что невозможно различить рост цен по группам продуктов или производителям, так как у всех свой подход.

"Многое также зависит от договоренности производителя с дилером", - пояснил председатель правления LPCS.

Он упомянул, что амплитуда повышения цен также будет зависеть от специфики продукта, включая долю молока в соответствующем продукте, имеет ли продукт добавленную стоимость и т. д. Однако, как признал Шолкс, не будет продуктов или групп продуктов, на которые не повлияет повышение цен.

Комментируя отношение отрасли к росту цен, председатель правления LPCS отметил, что отрасли в целом нужно думать о том, как выжить. "Нам нужно работать вместе, по крайней мере до тех пор, пока пандемия не закончится", - добавил Шолкс.