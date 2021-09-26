"То, что произошло, было очень странным": член правления обанкротившегося PNB Banka

"Менеджмент вывел свои активы в пользу Гусельникова, но Тамраз не вложил свои активы. Это был очень странный поступок. Как совет нас не проинформировали".
Ханнинг считает, что правление банка ввело в заблуждение совет. Однако его аргументы не убеждают администратора неплатежеспособности банка Виго Крастиньша, подавшего иск. Крастиньш упоминает как закон о солидарной ответственности членов правления и совета, так и доказательства того, что на самом деле произошло в банке.
"Решения обоих институтов касаются эпизода с новыми акционерами. И совета, и правления. Все члены правления и совета были осведомлены о происходящем, а также об этих правилах при структурировании сделки. Теперь сказать, что мы не знали, нас кто-то обманул, будет не совсем правильно", - говорит Крастиньш.
По существу рассмотрение гражданского дела еще не началось. Суд пока рассматривает ходатайства адвокатов. Бывший владелец банка Гусельников и бывший председатель правления Оливер Брамвелл просто игнорируют иск. Сами они не присутствуют на слушаниях и не делегируют адвокатов для представления своих интересов.
Неофициально известно о 31,5 млн евро, которые были переданы в суд в качестве возмещения ущерба PNB Banka. Сначала банк освободил владельца Гусельникова от долга более чем в 12 миллионов евро, а его брата - от поручительства в 1,3 миллиона евро. Банк перевел 7,2 миллиона евро адвокатам Гусельникова в США.
Банк также продал свою дочернюю компанию Calleri Limited, которой принадлежал прекрасный особняк на окраине Лондона, не потребовав немедленной оплаты. Стоимость дома оценивается в 10 миллионов евро. В качестве покупателя указан проживающий в Лондоне Владимир Ашурков. По общему мнению, он является исполнительным директором антикоррупционного фонда, основанного Алексеем Навальным.
Вместо Гусельникова все обязательства перед банком согласились урегулировать Тамраз и его группа инвесторов. Однако ожидаемые выплаты в банк также не поступили. Например, партнер Тамраза Саид Мехраик, умерший в прошлом году, обязался оплатить банку счет за дом в Лондоне.
Так называемые инвесторы не только не вложили деньги в банк, но и незадолго до его закрытия взяли ссуду на полмиллиона евро, которая не была возвращена. Деньги ими были распределены по решению правления и членов совета.
Ханнинг, бывший член совета банка, объясняет, что он воспринимал Тамраза как богатого бизнесмена и поэтому согласился на ссуду.
"Наше решение было основано на том факте, что менеджмент проверил состояние новых инвесторов. Я помню, что они были готовы вложить [в банк] более 100 миллионов евро и что первый взнос составил бы 60 миллионов евро. Это была информация, которую мы получили как совет. (...) Таким образом, нам было ясно, что мы можем принять эту [кредитную] выплату", - вспоминает Ханнинг.
Теперь он возмущается, почему Комиссия рынков финансов и капитала (FKTK) при надзоре за банком разрешила Тамразу купить банк. Однако FKTK пока подчеркивала, что становление Тамраза акционером не согласовывалось с комиссией.
Ханнинг также считает, что администратор должен подать иск против Гусельникова, а не требовать компенсации от бывшего руководства банка. "Я призвал Гусельникова вернуть эти активы в банк, но он отказался", - говорит Ханнинг.
Остальные фигуранты гражданского дела, с которыми представителям De Facto удалось пообщаться, не захотели публично обсуждать свои взгляды на разбирательство. Следует отметить, что не все члены правления и наблюдательного совета несут равную ответственность за случившееся, поскольку некоторые должностные лица банка голосовали "против" некоторых сделок или не присутствовали ни на одном из заседаний.
По заявлению администратора Государственная полиция возбудила уголовное дело против PNB Banka. Возможное мошенничество, злоупотребление властью и отмывание денег расследуются. Подозреваемых пока нет.