"То, что произошло, было очень странным": член правления обанкротившегося PNB Banka

"Менеджмент вывел свои активы в пользу Гусельникова, но Тамраз не вложил свои активы. Это был очень странный поступок. Как совет нас не проинформировали".

Ханнинг считает, что правление банка ввело в заблуждение совет. Однако его аргументы не убеждают администратора неплатежеспособности банка Виго Крастиньша, подавшего иск. Крастиньш упоминает как закон о солидарной ответственности членов правления и совета, так и доказательства того, что на самом деле произошло в банке.

"Решения обоих институтов касаются эпизода с новыми акционерами. И совета, и правления. Все члены правления и совета были осведомлены о происходящем, а также об этих правилах при структурировании сделки. Теперь сказать, что мы не знали, нас кто-то обманул, будет не совсем правильно", - говорит Крастиньш.

По существу рассмотрение гражданского дела еще не началось. Суд пока рассматривает ходатайства адвокатов. Бывший владелец банка Гусельников и бывший председатель правления Оливер Брамвелл просто игнорируют иск. Сами они не присутствуют на слушаниях и не делегируют адвокатов для представления своих интересов.

Неофициально известно о 31,5 млн евро, которые были переданы в суд в качестве возмещения ущерба PNB Banka. Сначала банк освободил владельца Гусельникова от долга более чем в 12 миллионов евро, а его брата - от поручительства в 1,3 миллиона евро. Банк перевел 7,2 миллиона евро адвокатам Гусельникова в США.

Банк также продал свою дочернюю компанию Calleri Limited, которой принадлежал прекрасный особняк на окраине Лондона, не потребовав немедленной оплаты. Стоимость дома оценивается в 10 миллионов евро. В качестве покупателя указан проживающий в Лондоне Владимир Ашурков. По общему мнению, он является исполнительным директором антикоррупционного фонда, основанного Алексеем Навальным.

Вместо Гусельникова все обязательства перед банком согласились урегулировать Тамраз и его группа инвесторов. Однако ожидаемые выплаты в банк также не поступили. Например, партнер Тамраза Саид Мехраик, умерший в прошлом году, обязался оплатить банку счет за дом в Лондоне.

Так называемые инвесторы не только не вложили деньги в банк, но и незадолго до его закрытия взяли ссуду на полмиллиона евро, которая не была возвращена. Деньги ими были распределены по решению правления и членов совета.

Ханнинг, бывший член совета банка, объясняет, что он воспринимал Тамраза как богатого бизнесмена и поэтому согласился на ссуду.

"Наше решение было основано на том факте, что менеджмент проверил состояние новых инвесторов. Я помню, что они были готовы вложить [в банк] более 100 миллионов евро и что первый взнос составил бы 60 миллионов евро. Это была информация, которую мы получили как совет. (...) Таким образом, нам было ясно, что мы можем принять эту [кредитную] выплату", - вспоминает Ханнинг.

Теперь он возмущается, почему Комиссия рынков финансов и капитала (FKTK) при надзоре за банком разрешила Тамразу купить банк. Однако FKTK пока подчеркивала, что становление Тамраза акционером не согласовывалось с комиссией.

Ханнинг также считает, что администратор должен подать иск против Гусельникова, а не требовать компенсации от бывшего руководства банка. "Я призвал Гусельникова вернуть эти активы в банк, но он отказался", - говорит Ханнинг.

Остальные фигуранты гражданского дела, с которыми представителям De Facto удалось пообщаться, не захотели публично обсуждать свои взгляды на разбирательство. Следует отметить, что не все члены правления и наблюдательного совета несут равную ответственность за случившееся, поскольку некоторые должностные лица банка голосовали "против" некоторых сделок или не присутствовали ни на одном из заседаний.