Рестораны призывают разрешить им обслуживать вместе с привитыми взрослыми и детей

В противном случае правительству придется принять решение о мерах поддержки индустрии общественного питания, поскольку предприятия могут работать только в "желтом" режиме и их деятельность существенно ограничена. Без изменения действующих норм в ближайшем будущем большинство предприятий отрасли будут вынуждены уволить часть сотрудников или вообще закрыться.

"Как добросовестный предприниматель и ответственный гражданин я не только пытался поддерживать свой бизнес все лето, но и работал над тем, чтобы все мои 270 сотрудников были привиты. Я говорил буквально с каждым, обещая, что это позволит нам возобновить осенью работу в обычном режиме. К сожалению, действующее законодательство страны не допускает этого, абсурдно дискриминируя семьи с детьми, которые являются нашей основной целевой аудиторией", - сказал член правления Латвийского общества ресторанов и совладелец сети ресторанов Vairāk Saules Эндийс Берзиньш.

Предприятия общественного питания, работающие в "желтом" режиме, должны соблюдать ряд требований эпидемиологической безопасности, например, два метра между столами, что позволяет работать только на 50% мощности.

В результате оборот предприятий значительно снизился, а постоянные расходы, такие как аренда и коммунальные услуги, остаются неизменными.

"Если и дальше так пойдет, весной в латвийском общепите случится катастрофа, в то время как в большинстве европейских стран предприятия общественного питания уже работают на полную мощность. Миграция работников в другие страны - лишь вопрос времени. Например, в Дании повар получает 23 евро за час, в Финляндии и Англии - 18 евро", - сказал Берзиньш.

Как сообщалось, Минэкономики подготовило предложение о том, чтобы дети до 12 лет могли получать услуги в "зеленом "режиме, если их сопровождают взрослые с ковид-сертификатом.