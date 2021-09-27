Видео ⟩ "Да здравствует революция": в президента Франции бросили яйцо во время посещения выставки в Лионе

Как сообщает Lyonmag, перед тем, как бросить яйцо, мужчина выкрикнул "Да здравствует революция".

Au #sirha2021, @EmmanuelMacron victime d'un jet d'oeuf. Le projectile a rebondi sur l'épaule du Président de la République. Le jeune homme a été interpellé par le service d'ordre - IMAGES LYONMAG pic.twitter.com/n10POB2MEn — Lyon Mag (@lyonmag) September 27, 2021

20-летнего нападавшего сразу задержала охрана и надела на него наручники.

Макрон желает поговорить с ним, чтобы выяснить причины его поступка.

Судя по видео, яйцо после удара не разбилось. Однако на фотографиях с места событий видны лежащие на полу остатки сырого яйца.