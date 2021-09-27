Видео ⟩ "Да здравствует революция": в президента Франции бросили яйцо во время посещения выставки в Лионе
В президента Франции Эмманюэля Макрона бросили яйцо во время его визита на выставку Eurexpo в Лионе, сообщает "Медуза" со ссылкой на источник.
В президента Франции Эмманюэля Макрона бросили яйцо во время его визита на выставку Eurexpo в Лионе, сообщает "Медуза" со ссылкой на источник.
Как сообщает Lyonmag, перед тем, как бросить яйцо, мужчина выкрикнул "Да здравствует революция".
Au #sirha2021, @EmmanuelMacron victime d'un jet d'oeuf. Le projectile a rebondi sur l'épaule du Président de la République. Le jeune homme a été interpellé par le service d'ordre - IMAGES LYONMAG pic.twitter.com/n10POB2MEn— Lyon Mag (@lyonmag) September 27, 2021
20-летнего нападавшего сразу задержала охрана и надела на него наручники.
Судя по видео, яйцо после удара не разбилось. Однако на фотографиях с места событий видны лежащие на полу остатки сырого яйца.
Как сообщалось, 8 июня во время поездки Эмманюэля Макрона в департамент Дром на юго-востоке Франции 28-летний Дамьян Тарель дал ему пощечину, выкрикнув "Долой макроновскую Францию". Тареля 10 июня приговорили к четырем месяцам лишения свободы за нападение на должностное лицо. Ему грозило до трех лет лишения свободы.