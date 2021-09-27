Пн, 27.09.2021
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Инга Васильева, представитель NVD

Видео ⟩ "Да здравствует революция": в президента Франции бросили яйцо во время посещения выставки в Лионе

ФОТО: SIPA/Scanpix

В президента Франции Эмманюэля Макрона бросили яйцо во время его визита на выставку Eurexpo в Лионе, сообщает "Медуза" со ссылкой на источник. 

Как сообщает Lyonmag, перед тем, как бросить яйцо, мужчина выкрикнул "Да здравствует революция".

20-летнего нападавшего сразу задержала охрана и надела на него наручники.

Макрон желает поговорить с ним, чтобы выяснить причины его поступка.

Судя по видео, яйцо после удара не разбилось. Однако на фотографиях с места событий видны лежащие на полу остатки сырого яйца.

Как сообщалось, 8 июня во время поездки Эмманюэля Макрона в департамент Дром на юго-востоке Франции 28-летний Дамьян Тарель дал ему пощечину, выкрикнув "Долой макроновскую Францию". Тареля 10 июня приговорили к четырем месяцам лишения свободы за нападение на должностное лицо. Ему грозило до трех лет лишения свободы.


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