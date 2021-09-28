За восемь месяцев в госбюджете образовался дефицит в размере 860 млн евро

Поступления бюджета за восемь месяцев составили 8,2 млрд евро, а расходы - 9,06 млрд евро.

В этом году уровень дефицита совокупного бюджета значительно выше, чем за восемь месяцев прошлого года, что обусловлено значительным увеличением расходов, в основном на поддержку экономики в период пандемии Covid-19.

Расходы совокупного бюджета в январе-августе этого года были на 1,46 млрд евро или на 19,1% больше, чем за соответствующий период прошлого года, а поступления увеличились на 0,63 млрд евро или 8,3%.

Помощь, выплаченная для смягчения последствий Covid-19, значительно увеличила расходы государственного бюджета, тем самым дефицит государственного бюджета вырос до 898,3 миллиона евро, в то время как в бюджетах самоуправлений был профицит в размере 33,6 млн евро.

Росту поступлений в совокупный бюджет в этом году способствовало повышение экономической активности и ослабление эпидемиологических мер, отметили в Минфине. Налоговые поступления в совокупный бюджет в отчетный период составили 6,188 млрд евро, что на 415,8 млн евро или на 7,2% больше, чем в соответствующий период прошлого года.

Минфин в этом году отмечает очень позитивные тенденции в динамике налоговых поступлений. Если в первом квартале года налоговые поступления отставали от уровня первого квартала 2020 года, то в последующие месяцы они уже значительно превысили уровень соответствующего периода 2020 года.

После резкого увеличения валового внутреннего продукта (ВВП) во втором квартале этого года (на 11,1%) в третьем квартале этого года также ожидается значительный рост ВВП, говорится в сообщении Минфина.

В этом году значительно выросли поступления от налога на добавленную стоимость (PVN) - на 274,2 млн евро или на 17,3% по сравнению с восемью месяцами прошлого года. В 2020 году в Латвии под влиянием Covid-19 произошло снижение объемов частного потребления, население откладывало потребление, но в этом году с учетом оказанной поддержки расходы населения быстро выросли. Наиболее значительный рост поступлений от PVN наблюдался в розничной и оптовой торговле. В свою очередь, сектор услуг расселения туристов и общественного питания продолжает преодолевать трудности, и поступления от PVN были ниже уровня 2020 года.

В прошлом году, во время первой волны Covid-19 поступления от PVN значительно снизились, поэтому в этом году начиная с апреля-мая рост был особенно быстрым, например, в мае этого года поступления от PVN превысили уровень мая 2020 года на 45%. Примечательно, что сумма поступлений по PVN, полученных за восемь месяцев, не только существенно превысила уровень 2020 года, но даже была на 10,4% выше по сравнению с поступлениями соответствующего периода 2019 года, когда в экономике не было ограничений, подчеркнули в Минфине.