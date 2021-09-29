Ср, 29.09.2021
Кабинет министров не может регулировать закон о труде - поправки в него могут быть внесены только законом и решением Сейма. Янис Цитсковскис, директор Госканцелярии
Янис Цитсковскис, директор Госканцелярии

Бюджет 2022 года: увеличение зарплат и не только. Главное
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  • Увеличится средняя зарплата работников культуры
  • Книги и периодические издания будут облагаться сниженным НДС
Деньги. Иллюстративное фото. ФОТО: Zane Bitere/LETA

Сегодня, 29 сентября, на внеочередном заседании правительство продолжило рассматривать вопросы, связанные с государственным бюджетом будущего года.

Пакет законопроектов о бюджете планируется внести в Сейм 14 октября.

Средняя зарплата работников культуры увеличится с 930 евро до 1040 евро

В проекте бюджета предусмотрено повышение средней заработной платы госслужащих в сфере культуры с 930 евро до 1040 евро, сообщил министр культуры Наурис Пунтулис (Национальное объединение).

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Министр подчеркнул, что, принимая во внимание реальные возможности бюджета, он очень доволен результатом, так как в проект бюджета включены необходимые приоритеты. Пунтулис подчеркнул, что сфера культуры больше не "в статусе сироты", а оценивается наравне с другими отраслями народного хозяйства.

Увеличение финансирования в сфере культуры ожидается "в небывалом масштабе",

подчеркнул министр.

Для повышения средней зарплаты почти 4300 работников культуры в следующем году дополнительно потребуется 8 млн евро. На вопрос депутата Яниса Вуцанса (Союз зеленых и крестьян), увеличится ли зарплата библиотекарей, представители Министерства культуры ответили утвердительно.

Вуцанс и депутат Эвия Папуле ("Республика") также интересовались, будет ли оказана поддержка Лиепайскому театру. Как пояснили министр, предполагается, что театр сможет претендовать на поддержку в рамках закрытого конкурса, где средства планируется распределить между различными учреждениями культуры. Такой подход связан с особым юридическим статусом Лиепайского театра, отличным от статуса большинства других латвийских театров.

Еще 2,5 млн евро планируется выделить на программу "Латвийская школьная сумка".

Пунтулис назвал историческим выделение 4 млн евро на подготовку к Празднику песни и танца вне года его проведения с учетом того, что приближается 150-летие праздника. 1,5 млн из этой суммы в качестве единоразового финансирования будут выделены руководителям 1638 коллективов. Средства предусмотрено направить также на создание экспозиции на эстраде Межапарка.

На укрепление кинематографа будет выделено дополнительно 2,05 млн евро, а общая сумма достигнет 6 млн евро. На 3 млн евро увеличено финансирование Государственного фонда культурного капитала.

Фонду поддержки СМИ планируется выделить 2,6 млн евро, 0,5 млн евро - для поддержки коммерческих СМИ, 0,7 млн евро - на деятельность гражданского общества.

На проекты инфраструктуры высокой готовности для театров, школ культуры и других учреждений культуры в следующем году запланировано 11 млн евро.

В общей сложности финансирование культуры планируется увеличить на 26,7 млн евро до 221,8 млн евро.

Книги и периодические издания будут облагаться сниженным НДС в размере 5%

К книгам и периодическим изданиям будет применяться пониженная ставка налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 5%, постановило правительство.

ФОТО: Zane Bitere/LETA

В настоящее время к книгам и изданиям прессы, которые издаются в печатной или электронной версии, применяется ставка налога в размере 12%.

Снизить НДС на книги и периодику предложило Министерство культуры, чтобы повысить их доступность и разнообразие.

Как указало министерство, в настоящее время

ставка НДС на книги в Латвии одна из самых высоких в Европейском союзе

- в среднем в ЕС она составляет 6,6%, а в некоторых странах действует нулевая ставка.

В Латвии сниженный НДС в размере 5% применялся к книгам до 2009 года, когда был повышен до 21%, а позже вновь был снижен до 12%.

По данным Центрального статистического управления, с 2009 года в Латвии ежегодно уменьшаются и количество книгоиздательств, и тиражи книг. В 2020 году по сравнению с 2019 годом количество изданных книг сократилось на 14,2%, а их тиражи - на 26%, достигнув самого низкого показателя после восстановления независимости.

В результате все больше сокращается ассортимент книг, доступных латвийскому обществу, что создает угрозу не только культурному многообразию, но и существованию латышского языка, так как книги являются одними из важнейших его носителей, подчеркивает Минкультуры.

Также в министерстве отметили, что в связи с изменениями привычек населения значительно выросла аудитория интернет-изданий, а тиражи печатных изданий, особенно ежедневных газет, сокращаются. Это также несет угрозу печатным СМИ как источнику разнообразия мнений, поддержки латышского языка и культуры и возможностей общества получать информацию.

Как сообщалось, в 2022 году расходы консолидированного государственного бюджета запланированы в размере 11,886 млрд евро, что на 833 млн евро больше, чем прогнозировалось ранее. Налоговые поступления в совокупный бюджет запланированы в размере 10,225 млрд евро, что на 236 млн евро больше, чем планировалось в прошлом году при составлении среднесрочного бюджета.

Дефицит бюджета запланирован на уровне 3,8% валового внутреннего продукта (ВВП), а государственный долг - в размере 50,9% от ВВП.


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