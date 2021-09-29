Бюджет 2022 года: увеличение зарплат и не только. Главное

Еще 2,5 млн евро планируется выделить на программу "Латвийская школьная сумка".

Пунтулис назвал историческим выделение 4 млн евро на подготовку к Празднику песни и танца вне года его проведения с учетом того, что приближается 150-летие праздника. 1,5 млн из этой суммы в качестве единоразового финансирования будут выделены руководителям 1638 коллективов. Средства предусмотрено направить также на создание экспозиции на эстраде Межапарка.

На укрепление кинематографа будет выделено дополнительно 2,05 млн евро, а общая сумма достигнет 6 млн евро. На 3 млн евро увеличено финансирование Государственного фонда культурного капитала.

Фонду поддержки СМИ планируется выделить 2,6 млн евро, 0,5 млн евро - для поддержки коммерческих СМИ, 0,7 млн евро - на деятельность гражданского общества.

На проекты инфраструктуры высокой готовности для театров, школ культуры и других учреждений культуры в следующем году запланировано 11 млн евро.

В общей сложности финансирование культуры планируется увеличить на 26,7 млн евро до 221,8 млн евро.

Книги и периодические издания будут облагаться сниженным НДС в размере 5%

К книгам и периодическим изданиям будет применяться пониженная ставка налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 5%, постановило правительство.

ФОТО: Zane Bitere/LETA

В настоящее время к книгам и изданиям прессы, которые издаются в печатной или электронной версии, применяется ставка налога в размере 12%.

Снизить НДС на книги и периодику предложило Министерство культуры, чтобы повысить их доступность и разнообразие.

Как указало министерство, в настоящее время

ставка НДС на книги в Латвии одна из самых высоких в Европейском союзе

- в среднем в ЕС она составляет 6,6%, а в некоторых странах действует нулевая ставка.

В Латвии сниженный НДС в размере 5% применялся к книгам до 2009 года, когда был повышен до 21%, а позже вновь был снижен до 12%.

По данным Центрального статистического управления, с 2009 года в Латвии ежегодно уменьшаются и количество книгоиздательств, и тиражи книг. В 2020 году по сравнению с 2019 годом количество изданных книг сократилось на 14,2%, а их тиражи - на 26%, достигнув самого низкого показателя после восстановления независимости.

В результате все больше сокращается ассортимент книг, доступных латвийскому обществу, что создает угрозу не только культурному многообразию, но и существованию латышского языка, так как книги являются одними из важнейших его носителей, подчеркивает Минкультуры.

Также в министерстве отметили, что в связи с изменениями привычек населения значительно выросла аудитория интернет-изданий, а тиражи печатных изданий, особенно ежедневных газет, сокращаются. Это также несет угрозу печатным СМИ как источнику разнообразия мнений, поддержки латышского языка и культуры и возможностей общества получать информацию.